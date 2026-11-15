Női röplabda Extraliga: szettet vesztett Békéscsabán, de továbbra is százszázalékos a Vasas

A kupagyőztes és a bajnok csatáját meglepően idegesen kezdték a fővárosiak, az első három labdamenet az ő hibáikkal ért véget, majd még egy ászt is kaptak. Sőt, volt már 6:1 is a csabaiaknak, amikor elkezdtek ébredezni a vendégek, az viszont elég intenzívre sikerült, mert 9-nél már beérték riválisukat, 10:10 után pedig a vezetést is átvették, mégpedig úgy, hogy Csereklye Zsófia nyitássorozatával sorozatban hat pontot szereztek. Nagy Péternek mindkét időkérését fel kellett használnia, hogy rendezze a sorokat, s de ezeknek köszönhetően a végjátékhoz érve ismét egyenlő volt az állás. Sőt, két rossz Vasas-támadás után két szettlabdához is jutottak, egy újabb vendéghiba pedig azt eredményezte, hogy az idény során először vesztettek szettet a fővárosiak (25:22).

A második szett elején megmaradt a csabaiak lendülete, de aztán Bozóki-Szedmák Réka nyitássorozatával fordítottak a vendégek, sőt, ahogyan az első szettben, ezúttal is elhúztak 15:10-re. Bár ezúttal is zárkóztak a hazaiak, de a fordítás végül elmaradt. A végén három szettlabdája is volt a piros-kékeknek, de fantasztikus mezőnyvédekezésnek köszönhetően mindhármat hárították. Azonban ezt követően megint a Vasasnak volt lehetősége lezárni a szettet és a csereként beálló Yeny Murillo széles ütésének köszönhetően ezt már sikerült kihasználni (24:26).

A harmadik felvonás aztán fantasztikusan izgalmas és fordulatos csatát hozott. Ugyan többnyire a csabaiak vezettek, de 18:16-os vezetésük után sorozatban hét pontot szereztek a vendégek, és ez végül megpecsételte a szett sorsát. Ezúttal öt szettlabdája volt a Vasasnak és aztán a harmadikat Sunderlíková bebombázta (21:25).

A negyedik játszma két Szakály Stefánia ponttal kezdődött, de aztán a vendégek egy négyes sorozattal gyorsan fordítottak. Ezúttal a centerek játszották a főszerepet, Csereklye és a csereként beálló Fekete Fanni szerezte számolatlanul a vendégek pontjait, akik a szett közepéig el is húztak öttel. A csabaiak elfáradtak és gyakorlatilag körbeütötték a pályát, így a végén kilenc pont is volt már a különbség, amikor újra erőre kaptak és megfelezték a hátrányt. Azonban így is hét meccslabdája volt a Vasasnak és ezúttal már a másodikkal sikerült lezárniuk a mérkőzést (18:25).

RÖPLABDA

TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

BÉKÉSCSABA–VASAS ÓBUDA 1:3 (22, –24, –21, –18)

Békéscsaba, 850 néző. V: Jámbor, Bátkai-Katona

BÉKÉSCSABA: DRASKOVICS 1, Kuznyecova 12, Szakály 8, FINÉ 23, Németh L. 2, Orosz 4. Csere: KERTÉSZ (liberók), Murillo 5. Edző: Nagy Péter

VASAS: CSEREKLYE 14, DE ALMEIDA 3, Kuehne 13, Zsombók A. 2, Sunderlíková 19, BOZÓKI-SZEDMÁK 12. Csere: Juhár (liberók), Szalai, Zsombók E. 1, Fekete F. 5, Boskó. Edző: Luca Bucaioni

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:0, 6:1, 7:4, 9:9, 10:15, 13:16, 18:19, 20:20, 22:22. 2. játszma: 1:2, 5:3, 6:7, 8:11, 10:15, 16:19, 19:21, 21:24. 3. játszma: 3:1, 4:6, 6:9, 12:10, 12:12, 15:13, 16:16, 18:23. 4. játszma: 2:0, 3:7, 7:12, 11:20, 16:21, 17:24

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Ez a csapat nagy küzdő, amit ezúttal is bebizonyított. A játék azonban néha akadozott. A harmadik szett végjátéka volt a kulcs, ahol előnyből vesztettünk taktikai hibák miatt. Az utolsó szettben aztán túl sok pontot ajándékoztunk a Vasasnak.

Luca Bucaioni: – Ez volt az első igazán komoly mérkőzésünk, tényleg mindent bele kellett adnunk a győzelemhez. Elégedett voltam a nyitásokkal, a fogadással és a blokkvédekezésünkkel is.