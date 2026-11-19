A hazaiak a góllövőlistát vezető Vachter Fanni góljával szereztek vezetést a 10. percben, azonban a lila-fehérek Szanda Maleszevics értékesített büntetőjével egyenlítettek. Ezzel a döntetlennel a Kispest az ötödik helyet foglalja el a tabellán, míg az Újpest feljött a második helyre, de egy meccsel többet játszott, mint az őt üldöző Ferencváros és az MTK. A két együttesnek ezzel a találkozóval ért véget az őszi szezon, legközelebb február végén lépnek pályára.

NŐI NB I

16. FORDULÓ

Kispest-Honvéd FC–Újpest FC 1–1