Női NB I: döntetlent játszott Kispesten az Újpest
A Bozsik Arénában fogadta a Kispest-Honvéd az Újpestet a női labdarúgó NB I 16. fordulójában. A találkozó 1–1-es döntetlennel ért véget.
A hazaiak a góllövőlistát vezető Vachter Fanni góljával szereztek vezetést a 10. percben, azonban a lila-fehérek Szanda Maleszevics értékesített büntetőjével egyenlítettek. Ezzel a döntetlennel a Kispest az ötödik helyet foglalja el a tabellán, míg az Újpest feljött a második helyre, de egy meccsel többet játszott, mint az őt üldöző Ferencváros és az MTK. A két együttesnek ezzel a találkozóval ért véget az őszi szezon, legközelebb február végén lépnek pályára.
NŐI NB I
16. FORDULÓ
Kispest-Honvéd FC–Újpest FC 1–1
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