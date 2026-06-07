Strandröplabda Futures-sorozat: Tari és Niemeier aranyérmet nyert Bulgáriában

A sportági szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint a vasárnap véget bulgáriai viadalon a magyar kettős a hibátlanul zárt csoportkört követően a negyeddöntőben osztrák, a négy között ukrán, a fináléban pedig szerb párost felülmúlva szerezte meg az aranyérmet.

Magyar részről korábban Stréli Bence, Dóczi Domonkos és Veress Ákos nyert már hasonló besorolású nemzetközi viadalt.

A nőknél Vasvári Eszter és Vasvári Zsófi, valamint Honti-Majoros Chiara és Honti-Majoros Kármen is kilencedik lett.