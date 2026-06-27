Nemzeti Sportrádió

Az első meccs után visszalépett a címvédő a strandröplabda ob-n

K. Z.K. Z.
2026.06.27. 19:53
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Vasvári Zsófi és Vasvári Eszter (Fotó: Árvai Károly, archív)
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Vasvári Eszter strandröplabda strandröplabda ob
Lezajlottak a főtábla küzdelmei a strandröplabda országos bajnokság első, Nyíregyházi fordulójában. Az elődöntőket és az éremcsatákat vasárnap a város főterén rendezik, de nőknél a tavalyi győztes Vasvári testvérek nélkül.

Sokkolóan kezdődött a nap az Aquarius strandon, hiszen az első mérkőzésen Vasvári Eszter és Vasvári Zsófi ugyan még legyőzte a Bojtor testvéreket, azonban a mérkőzés alatt kiújult Vasvári Eszter deréksérülése, így az első helyen kiemelt, címvédő kettős visszalépett a további mérkőzésektől, ami aztán alaposan átrendezte az ágrajzot.

A végén az egyik ágon a Honti-Majoros testvérek értek révbe, igaz más-más párral: a nővér, Chiara Posztós-Szabó Adrienn, míg a húg, Kármen a még nála is fiatalabb, mindössze 15 éves Pádár Réka oldalán, akivel az U18-as világbajnokságon is indulnak majd. A másik elődöntőben Villám Csenge és Nagy Eszter, illetve Czene Adrienn és Szabó Luca vív majd meg egymással.

A férfiaknál alaposan kihasználták a legjobbak távollétét a tegnap sztárjai, hiszen a 2019-es országos bajnok Bán Viktor és Kiss Dániel a 2023-ban ezüstérmes Fazekas Balázzsal és Szabó Vilmossal találkozik majd a fináléba kerülésért. Ugyanez nem sikerült a 2015-ös aranyérmes Meszlényi Tamásnak és Soós Izsáknak, akik a negyeddöntő harmadik játszmájában kaptak ki Sárik-Veress Marcelltől és Udvarhelyi Mártontól és ugyanitt ért véget az első helyen kiemelt Ghazal Jamil és Oláh Botond verseny is, akiket a selejtezőből érkező Pongrácz Vince és Gabriel Goudie győzött le.

 

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