Bomba meglepetést hozott a testvérpárbaj a strandröplabda ob első fordulójában

Az ob-forduló szombati napjához hasonlóan megint az első mérkőzés tartogatta a bombameglepetést, ahol a Honti-Majoros testvérek mérték össze erejüket. A nővér, Chiara tavaly háromszor is döntőt játszott Posztós-Szabó Adrienn párjaként, a fináléban pedig a bronzéremig jutottak. Húga, a 17 éves Kármen először jutott be a négy közé, ráadásul a mindössze 15 esztendős Pádár Réka oldalán. A két tini pedig alaposan megfricskázta jóval esélyesebb ellenfelét és a döntő játszmában kiharcolták a fináléba jutást. Ott pedig már nem is álltak meg: a rutinosnak számító Nagy Eszter és Villám Csenge ellen is a döntő játszmában diadalmaskodtak.

Honti-Majoros Kármen és Pádár Réka (Fotó: Czinege Melinda)

A legjobb négy közé még egy testvérpár jutott be, igaz Szabó Luca és Szabó Vilmos természetesen külön kategóriában indult, viszont végül mindketten lemaradtak a dobogóról. Előbbi Czene Adriennel az oldalán kapott ki a bronzmeccsen, míg utóbbi 2023-as ob-ezüstérmes párjával, Fazekas Balázzsal maradt alul a selejtezőből érkező Pongrácz Vincével és Gabriel Goudie-vel szemben.

A férfiak fináléjában aztán a rutin diadalmaskodott, miután a 2019-es országos bajnok Bán Viktor és Kiss Dániel egy kiélezett mérkőzésen, a döntő szettben 16:14-re győzte le Sárik-Veress Marcellt és Udvarhelyi Mártont.

A férfiaknál Bán Viktor és Kiss Dániel győzött (Fotó: Czinege Melinda)

STRANDRÖPLABDA TELEKOM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

1. FORDULÓ, NYÍREGYHÁZA

FÉRFIAK

Elődöntő: Kiss D., Bán–Fazekas, Szabó V. 2:0 (13, 15), Udvarhelyi, Sárik-Veress–Pongrácz, Goudie 2:0 (16, 13)

A 3. helyért: Pongrácz, Goudie–Fazekas, Szabó V. 2:0 (19, 18)

Döntő: Kiss D., Bán–Udvarhelyi, Sárik-Veress 2:1 (–19, 15, 14)

A végeredmény: 1. Kiss Dániel, Bán Viktor, 2. Udvarhelyi Márton, Sárik-Veress Marcell, 3. Pongrácz Vince, Gabriel Goudie, 4. Fazekas Balázs, Szabó Vilmos

NŐK

Elődöntő: Honti-Majoros K., Pádár–Honti-Majoros Ch., Posztós-Szabó 2:1 (14, –15, 17), Villám Cs., Nagy E.–Czene, Szabó L. 2:0 (14, 13)

A 3. helyért: Honti-Majoros Ch., Posztós-Szabó–Czene, Szabó L. 2:0 (13, 13)

Döntő: Honti-Majoros K., Pádár–Villám Cs., Nagy E. 2:1 (12, –10, 10)

A végeredmény: 1. Honti-Majoros Kármen, Pádár Réka, 2. Villám Csenge, Nagy Eszter, 3. Honti-Majoros Chiara, Posztós-Szabó Adrienn, 4. Czene Adrienn, Szabó Luca