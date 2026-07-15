A magyarok a férfiaknál és a nőknél is egy csoportba kerültek Hollandiával a strandröpi NK-n

Az európai szövetség beszámolója szerint a férfiaknál a házigazda magyarok a B csoportba kerültek, és a hollandokon kívül még az olaszokkal és a törökökkel találkoznak. A rendezők képviseletében a női válogatott is a B jelű négyesbe került, és mérkőzik majd meg Hollandián kívül Ukrajnával, valamint Szlovéniával.

A férfiaknál a Dóczi Domonkos, Tari Bence és a Hajós Artúr, Niemeier Lukas párosok, míg a nőknél Villám Lilla és Kun Stefánia, valamint Vasvári Zsófi és Honti-Majoros Chiara duója szerepel a 2023-ban életre hívott, a tenisz Davis Kupához hasonló, két-két kettősből álló válogatottakat felvonultató viadalon.

A csoportok győztesei egyből elődöntőbe jutnak, míg a második és harmadik helyezettek keresztbe játszanak a négy közé jutásért.

A csoportbeosztások

Férfiak

A csoport: Norvégia, Lettország, Izrael, Portugália

B csoport: MAGYARORSZÁG, Hollandia, Olaszország, Törökország

Nő

A csoport: Olaszország, Lettország, Csehország, Norvégia

B csoport: MAGYARORSZÁG, Hollandia, Ukrajna, Szlovénia