Nemzeti Sportrádió

A magyarok a férfiaknál és a nőknél is egy csoportba kerültek Hollandiával a strandröpi NK-n

2026.07.15. 21:44
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Fotó: Czinege Melinda
Címkék
strandröplabda NK strandröplabda Nemzetek Kupája strandrölabda
A magyar férfi és női válogatott is megmérkőzik Hollandia legjobbjaival a csoportküzdelmek során a Városligetben csütörtökön kezdődő és vasárnapig tartó strandröplabda Nemzetek Kupáján.

Az európai szövetség beszámolója szerint a férfiaknál a házigazda magyarok a B csoportba kerültek, és a hollandokon kívül még az olaszokkal és a törökökkel találkoznak. A rendezők képviseletében a női válogatott is a B jelű négyesbe került, és mérkőzik majd meg Hollandián kívül Ukrajnával, valamint Szlovéniával.

A férfiaknál a Dóczi Domonkos, Tari Bence és a Hajós Artúr, Niemeier Lukas párosok, míg a nőknél Villám Lilla és Kun Stefánia, valamint Vasvári Zsófi és Honti-Majoros Chiara duója szerepel a 2023-ban életre hívott, a tenisz Davis Kupához hasonló, két-két kettősből álló válogatottakat felvonultató viadalon.

A csoportok győztesei egyből elődöntőbe jutnak, míg a második és harmadik helyezettek keresztbe játszanak a négy közé jutásért.

A csoportbeosztások
Férfiak
A csoport: Norvégia, Lettország, Izrael, Portugália
B csoport: MAGYARORSZÁG, Hollandia, Olaszország, Törökország


A csoport: Olaszország, Lettország, Csehország, Norvégia
B csoport: MAGYARORSZÁG, Hollandia, Ukrajna, Szlovénia

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