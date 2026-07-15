Strandröplabda: „Megfogyva bár, de törve nem…”

Rangos esemény helyszíne lesz a hét második felében a Városliget, itt rendezik ugyanis a strandröplabdázók Nemzetek Ligájának nyolcas döntőjét mindkét nem számára, amely gyakorlatilag a sportág nem hivatalos csapat Európa-bajnoksága, az olimpiák évében a győztes pedig kvótát szerez az ötkarikás játékokra is.

A versenysorozatot először a tokiói olimpia előtt írták ki, mint kvótaszerző eseményt, de aztán a nagy sikerre való tekintettel, 2022 óta minden évben megrendezik, s ekkor kapta a Nemzetek Kupája nevet is.

Bár a magyar csapat rendre elindult a selejtezőkben, 2023-ban az egyik selejtezőcsoportnak is Budapest volt a helyszíne, a nyolcas döntőbe eddig még soha nem sikerült bejutni. Idén, természetesen házigazdaként mindkét magyar csapat ott lesz a mezőnyben, sőt, információink szerint a rendezésért egy kvótát is kap a magyar szövetség az idei lengyelországi Európa-bajnokságra.

Ami a magyar csapatot illeti, az eredeti elképzelésekhez képest sajnos több sérülés is sújtja a válogatottat: a férfiaknál a rekordbajnok Stréli Bence felépülése húzódott el térdműtétje után, s nem áll rendelkezésre a kétszeres korosztályos Eb-bronzérmes Veress Ákos sem, így Stréli párja, Hajós Artúr Niemeier Lukasszal indul, míg Veresst a két évvel ezelőtti bajnok Dóczi Domonkos pótolja Tari Bence oldalán.

A hölgyeknél a bajnoki címvédő Vasvári Eszter deréksérülése nem jött rendbe a nyíregyházi ob-forduló óta, így testvére, Vasvári Zsófi a tavalyi U19-es világbajnokságon negyedik Honti-Majoros Chiarával, indul, míg a másik vb-negyedik Kun Stefánia állandó párjával, Villám Lillával lép majd homokra.

A férfiaknál a címvédő Norvégia, Törökország, Izrael, Lettország, Olaszország, Portugália és Hollandia, a nőknél Szlovénia, Hollandia, Norvégia, Lettország, Ukrajna, Csehország és Olaszország jutott a nyolcas döntőbe (a címvédő németek nem indultak). A rangos mezőnyben számos olimpikon és Európa-bajnok kettős is látható lesz.

Ami a lebonyolítást illeti, a mezőnyt két négyes csoportra osztják, ahol csütörtökön és pénteken mindenki játszik mindenkivel. Az országokat képviselő két-két páros egy-egy mérkőzést játszik, így a csoportkörben 1–1-es döntetlen is lehetséges. A csoportok negyedik helyezettjei kiesnek, a győztesek egyből az elődöntőbe jutnak, míg a második és harmadik helyezettek szombaton keresztbe játszanak a négy közé kerülésért. Itt már 1–1 után egy úgynevezett aranyszett dönt a továbbjutásról. A mérkőzések – amelyekre a belépés ingyenes – 10 órától zajlanak, gyakorlatilag egész nap, s a magyar csapatok mindig a centerpályán játszanak, a Magyar Zene Házának közelében felépített pályákon, amelyből kettőt az esemény után sem bontanak le és a sportolni vágyók rendelkezésére áll majd.