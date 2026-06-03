Nemzeti Sportrádió

Röplabda: Glemboczki Zóra Franciaországban folytatja – hivatalos

2026.06.03. 12:39
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Fotó: Neptunes de Nantes/Facebook
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Női röplabda Glemboczki Zóra Neptunes de Nantes
A magyar válogatott Glemboczki Zóra a Neptunes de Nantes röplabdacsapatában folytatja a pályafutását.

A francia klub honlapjának szerdai beszámolója szerint a 25 éves szélső ütő egy idényre írt alá a két éve még Bajnokok Ligájában szereplő, majd csődbe ment csapathoz, amely a gazdasági nehézségek után idén jutott vissza az élvonalba.

„Szilárd alapokkal, megbízható fogadókészséggel, illetve a magyar és nemzetközi röplabda legmagasabb szintjein szerzett tapasztalattal mélységet, stabilitást és további lehetőségeket hoz a Nantes keretébe” – jellemezte új igazolását a Nantes.

Azt már áprilisban lehetett tudni, hogy Glemboczki két idényt követően távozik a Vasas Óbudától, amelytől kétszeres bajnokként, egyszeres kupagyőztesként, CEV Kupa-bronzérmesként és MEVZA Szuperkupa-aranyérmesként köszönhetett el.

 

Női röplabda Glemboczki Zóra Neptunes de Nantes
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