Röplabda: Glemboczki Zóra Franciaországban folytatja – hivatalos

A francia klub honlapjának szerdai beszámolója szerint a 25 éves szélső ütő egy idényre írt alá a két éve még Bajnokok Ligájában szereplő, majd csődbe ment csapathoz, amely a gazdasági nehézségek után idén jutott vissza az élvonalba.

„Szilárd alapokkal, megbízható fogadókészséggel, illetve a magyar és nemzetközi röplabda legmagasabb szintjein szerzett tapasztalattal mélységet, stabilitást és további lehetőségeket hoz a Nantes keretébe” – jellemezte új igazolását a Nantes.

Azt már áprilisban lehetett tudni, hogy Glemboczki két idényt követően távozik a Vasas Óbudától, amelytől kétszeres bajnokként, egyszeres kupagyőztesként, CEV Kupa-bronzérmesként és MEVZA Szuperkupa-aranyérmesként köszönhetett el.