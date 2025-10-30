Nagy előnyt harcoltak ki a nyíregyházi röplabdázók a Challenge-kupában

Nem kezdte jól a mérkőzést a Fatum, az elején már 10:3-ra is vezettek a vendégek, igaz 13:12-nél már csak egy pont volt a különbség. Ezután azonban megint meglépett négy ponttal a finn csapat, amit a végjátékban sikerült ledolgozni. Azonban így is az ellenfél jutott szettlabdához, azonban ezt hárították a nyíregyházi lányok, s újabb két pontot szerezve megszerezték a vezetést.

A második felvonás első kilenc pontját pedig már a hazaiak szerezték, s ezt követően esélyt sem adtak a vendégeknek a visszazárkózásra. A végén 13 szettlabdájuk is volt, igaz ebből aztán hármat hárítottak. Ezen felbuzdulva pedig jól tartották magukat a harmadik szettben, sőt a végjátékban a vezetést is átvették és két szettlabdához jutottak. A Szabolcsiak azonban mindkettőt hárították, majd ők jutottak meccslabdához, s bár az elsőt még nem, a másodikat már ők használták ki.

A Fatum így magabiztos előny birtokában utazhat majd a jövő csütörtöki visszavágóra: két szettet kell nyerniük a továbbjutáshoz, vagy legrosszabb esetben az aranyjátszmát.

RÖPLABDA CHALLENGE-KUPA

NŐK, SELEJTEZŐ, 1. MÉRKŐZÉS

FATUM NYÍREGYHÁZA–LP SALO 3:0 (24, 14, 25)

Nyíregyháza, 400 néző. V: Sztojanov (bolgár), Kranko (ukrán)

FATUM: Antivero Salinas 7, Cepni 3, Alvarez, PETROVICS 11, LÁSZLOP 7, DAVIDOVIC 21. Csere: Tóth F. (liberó), Wafeek 2. Edző: Dávid Zoltán

SALO: Mikkonen 2, Kaikkonen 3, CZAKAN 12, Mäkikyrö 6, Pyhäjärvi 8, Autere 10. Csere: Jäppinen, Riikilä (liberók), Syrjälä, Kantokoski 7, Napalkova 1, Mäki-Kojola 1. Edző: Teemu Makikyro

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:3, 3:3, 3:10, 7:12, 12:13, 13:17, 17:19, 21:22, 23:24. 2. játszma: 9:0, 12:4, 15:5, 15:7, 20:8, 24:11. 3. játszma: 2:4, 7:6, 9:9, 14:10, 15:13, 17:16, 18:18, 20:21, 22:24, 25:24