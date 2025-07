„Előzetesen gondolkodás nélkül elfogadtuk volna az ezüstérmet” – Glemboczki Zóra a női röplabda-válogatott El-meneteléséről

„Ez egy hatalmas dolog, szerintem mindenki aláírta volna, hogy bekerülünk a final fourba, amikor elkezdtük a felkészülést május elején – kezdte a Nemzeti Sportrádióban Glemboczki Zóra. – Hogy az elődöntőben újra meg tudtuk verni a románokat, csak hab volt a tortán, a döntőben pedig látszott, hogy az ukránok előrébb tartanak, mint mi. Megérdemelten nyerték meg azt a meccset, de egyáltalán nem szomorkodunk, hanem boldogok vagyunk amiatt, hogy ezüstéremmel távozhattunk.”

Az ukránok elleni döntő előtti várakozásokról is beszélt: „Az elmúlt hetek során több olyan csapatot is megvertünk, akik papíron esélyesebbek voltak, mint mi. A döntőhöz is így álltunk hozzá, egyáltalán nem feltartott kézzel mentünk fel a pályára, viszont az látszódott, hogy sokkal jobban összeszokott csapatról beszélünk és fizikálisan is előrébb tartanak, mint mi. Ez a csapat ebben a formában két éve van együtt, még nagyon a munka elején tartunk. De úgy gondolom, hogy két év alatt is olyan dolgot értünk el, ami hatalmas dolog és szemmel látható.”

A soron következő két Európa-bajnoki-selejtezőre előretekintve Glemboczki Zóra azt mondta: „Nyilván az a cél, hogy a belgák ellen olyan teljesítmény nyújtsunk, mint tavaly. De ez biztos nehezebb lesz, mert most ott lesz a legjobb játékosuk, aki tavaly nem volt. Viszont mi is jobbak vagyunk, mint tavaly, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, mire leszünk képesek. Gőzerővel fogunk készülni arra a meccsre, aztán pedig a dánok elleni találkozóra is.”

„Per pillanat ott tartunk, ahol tartanunk kell. Mentálisan nagyon sokat segített, hogy ilyen jól teljesítettük, és végre elhisszük magunkról, hogy képesek vagyunk rá” – tette hozzá a műsorban Glemboczki Zóra.