Női röplabda: Szedmák Réka a lengyel élvonalban folytatja pályafutását – hivatalos

A 23 éves ütőjátékos szerződtetését pénteken közösségi oldalán jelentette be az új együttese.

„Meglepett a lengyelek megkeresése, mert az előző idényem a Dinamo Bucurestinél nem teljesen úgy alakult, ahogy terveztem, ugyanakkor az új szerződésem aláírása nagy lendületet adott” – mondta az MTI-nek klubváltása kapcsán Szedmák Réka, aki a magyar válogatott tagjaként múlt héten ezüstérmet nyert az Európa-ligában.

Az ütő kiemelte, Bartlomiej Piekarczyk személyében munkaszerető vezetőedzője lesz, aki olyan, nagy potenciállal rendelkező röplabdázókat szeret igazolni, akiknek szerződtetését más klub nem feltétlenül meri bevállalni, ő azonban megadja nekik a lehetőséget a bizonyításra és a fejlődésre.

„Úgy hallottam, sokat foglalkozik azzal, hogy a játékosai előre tudjanak lépni, így én is ebben bízom. Sok lengyel fiatal mellett két észt légiósa lesz még a klubnak, és bár tudom, hogy anno Tálas Zsuzsinak nem jött be ez a felállás és nagyon nehéz idénye volt, én bízom magamban és abban, hogy általában meg szoktam találni a helyem az öltözőben is. Ha meg ott esetleg nehezebb lesz, a férjem ott lesz velem” – fogalmazott Szedmák Réka korábbi válogatott csapattársa mellett a szintén röplabdázó párjára, Bozóki Bencére utalva.

A Vasas-nevelésű játékos három idényt Békéscsabán, majd négyet Kaposváron játszott, mielőtt tavaly nyáron Romániába szerződött, ahol egy bajnoki bronzéremmel gazdagodott.

Szedmák mellett a szintén magyar válogatott feladó, Petrenkó Brigitta is Lengyelországban röplabdázik a következő idényben: ő a legutóbb ötödik MOYA Radomka Radom légiósa lesz.