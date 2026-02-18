Női röplabda Challenge-kupa: kétszettes hátrányból állt fel a KNRC

A 2020–2021-es idény után jutott el ismét az elődöntőig a harmadik számú kontinentális női röplabda klubsorozatban a Kaposvár. A nemzetközi porondon a tavaszt egyedüli magyar egyesületként megérő, a korábbi hat mérkőzését megnyerő somogyiak több játékosa kedden a belvárost járta, hogy személyesen invitálja meg a szurkolókat az újabb Challenge-kupa-ünnepre, a röpisek szórólapokat és aláírásokat osztogattak, közös fotókra álltak össze a sétáló városlakókkal.

Az újabb történelmi kupacsatához (az öt évvel ezelőtti keretből már csak Kalmár Viktória és Szerencsés Mimi maradt a hazaiaknál) méltó ellenfél dukál, márpedig a szerda esti rivális, a nyolcaddöntőben a Nyíregyházát kettős sikerrel kiejtő Vallefoglia a világ egyik legjobb bajnokságának számító olasz liga élcsapata, a helyi ászok (köztük az olimpiai és világbajnok Loveth Omoruyi) mellett albán, kanadai, horvát, bolgár, román és spanyol klasszisokat is felvonultat. Nem vitás, az eddigi legnehezebb ellenféllel került szembe a KNRC, már a bemelegítés során szembetűnő volt az olaszok fizikai és magasságbeli fölénye.

Fotó: Kovács Péter

Az első játszma elején döcögött magyar részről a nyitásfogadás, ám 11:11-ig jól tartotta magát a francia Vincent Lacombe garnitúrája. Onnantól azonban rákapcsolt a rivális, amely fokozatosan ellépett, végül mégis csak nehezen tudta lezárni a felvonást. A második szett 16:9-es vendégvezetésig már jóval egyoldalúbbnak és egyértelműbbnek tűnt, a mindenféle tehet nélkül játszó kaposváriak mégsem zuhantak össze és egy 6:0-s sorozattal felzárkóztak. A Vallefoglia feladót cserélt és két gyors időkéréssel rendezte sorait, így ezt a játékrészt is biztosan nyerte meg végül.

A harmadikat ugyanakkor már korántsem: kiválóan kezdtek a kaposváriak, akik stabilabb fogadásokkal és feljavuló támadásokkal uralták a játszmát. Az olaszok hiába cseréltek és forgatták a felállásukat, sokáig csak futottak az eredmény után, a hajrának ötpontos előnnyel vágott neki a házigazda, 23:22-nél mégis Lacombe-nak kellett időt kérnie, de 91 perc után csak sikerült szépíteniük a somogyiaknak, akik nagyszerűen helytálltak.

A varázslat pedig folytatódott, kitartott a KNRC lendülete és szinte állva hagyva az első két szett után egyre jobban széteső riválisát egyenlített. Az ötödik játszma mondhatni egy új „minimeccs”, ám sokáig ezen sem lehetett lefékezni a somogyi expresszt, 10:10-nél viszont hosszú idő után utolérte ellenfelét a Vallefoglia, amely innen már nem hibázott, lezárta a 141 perces elképesztő mérkőzést, így kedvezőbb helyzetből várhatja a jövő szerdai, pesarói visszavágót.

Fotó: Kovács Péter

A másik ágon görög párharcot, rendeznek, a magyar női válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozó olasz Alessando Chiappini irányította Panathinaikosz a Panioniosz Szmirnivel találkozik.

NŐI RÖPLABDA CHALLENGE-KUPA, ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

KHG KAPOSVÁRI NRC–MEGABOX VOLLEY VALLEFOGLIA (olasz) 2:3 (–22, –20, 23, 18, –11)

Kaposvár, 1250 néző. V: Tomec (szlovén), Ivkovic (horvát).

KNRC: FEDIK 22, GIORGI 11, BAGYINKA 5, RABELO 23, Szerényi 3, Johnson 5. Csere: TERRA (liberó), Sztekovics, Kalmár, Horváth L. 5. Edző: Vincent Lacombe

VALLEFOGLIA: THOKBUOM 20, BICI 20, BUDAI-UNGUREANU 19, Butigan 6, Bartolucci 1, Omoruyi 11. Csere: DE BORTOLI (liberó), Carletti 1, Giovannini 1, Lázaro 1, Sztojanova, CANDI 8. Edző: Andrea Pistola

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:2, 3:5, 7:6, 11:11, 12:17, 15:18, 16:22. 2. játszma: 0:4, 5:8, 7:13, 9:16, 15:16, 15:20, 18:22. 3. játszma: 2:2, 5:3, 8:5, 11:6, 14:8, 18:13, 21:16, 23:22. 4. játszma: 3:2, 3:4, 5:5, 8:5, 13:7, 16:9, 19:12, 23:15. 5. játszma: 1:3, 4:3, 8:5, 9:8, 10:10, 11:13

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – Nehezen indult, mert valóban nincs rajtunk nyomás, de mégiscsak kiváló ellenféllel találkoztunk, passzívak voltunk az elején. Aztán ahogy megéreztük, a sportban tényleg nincs lehetetlen, elkezdtük a saját játékunkat hozni, harcoltunk, visszajöttünk a meccsbe, minőséget mutattunk.

Andrea Pistola: – Kemény mérkőzés volt, a Kaposvár kiválóan teljesített, jól védekezett és nyitott. Örülök, hogy végül megtaláltuk a megoldást és megmutattuk az igazi arcunkat.