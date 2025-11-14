Röplabda: Megérdemelte a BL-főtáblát az Olympiakosz, de nagyon példaértékűen küzdöttünk – Glemboczki Zóra

A visszavágót csütörtökön hátrányból megnyerte, a párharcban viszont nem tudott fordítani a Vasas Óbuda a női röplabda Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában – az angyalföldiek a múlt szerdai első mérkőzésen idegenben megszorongatták az Olympiakoszt, bár három játszmában kikaptak, mindhárom szettben 20 pont fölé jutottak. A visszavágón így is 3:0-ra vagy 3:1-re kellett volna nyernie Janisz Athanaszopulosz csapatának, a tavaszi görög aranyérmes azonban rátett még egy lapáttal az Érd Arénában. A sima első szett után a másodikban teperniük kellett a vendégeknek: a magyar bajnok hétpontos hátrányból 22:23-nál feljött mínusz egyre, de végül ezt a felvonást is lezárta az Olympiakosz, és ezzel két játszma után eldöntötte, melyik gárda jut a főtáblára. Miközben a túloldalon Branko Kovacsevics kicsit rotálta a csapatát, Janisz Athanaszopulosz alakulata jó játékkal győzött 0:2-ről 3:2-re – továbbjutásnak ugyan nem örülhettek a Vasas-drukkerek, de a csapat így is szerzett nekik egy szép estét.

„Három nagyon szoros szettet játszottunk Görögországban, úgy gondolom, hogy akkor jobban röplabdáztunk, mint az Olympiakosz, megérdemeltük volna, hogy nyerjünk – tekintett vissza Glemboczki Zóra, a Vasas válogatott szélső ütője a Nemzeti Sportnak az érdi visszavágót követően. – A szettek végén azonban mi hibáztunk többet. Mi nem ilyen hőfokú mérkőzéseket játszunk hétről hétre, ők viszont igen, ez is vezetett ahhoz, hogy végül három nullára alulmaradtunk. Természetesen nem feltartott kézzel álltunk ki a visszavágóra, levontuk a tanulságokat az előző találkozóból, ám ezúttal egy teljesen más Olympiakosszal néztünk szembe. Sokkal jobban játszottak, mint otthon, és bár mi sem teljesítettünk rosszabbul, mint az első meccsen, a görögök teljesen megérdemelten nyerték meg az első két játszmát, és harcolták ki ezzel a főtáblát. Viszont szerintem nagyon példaértékű volt az a küzdés, amit a következő három szettben mutattunk, a győzelem révén valamelyest pozitívabb érzésekkel zárhatjuk a párharcot.”

A piros-kékek a CEV-kupában folytatják az előző idényben Challenge-kupa-döntős olasz Chieri ellen, előbb otthon, november 27-én, majd idegenben, december 3-án – a riválisnál szerepel jelenleg a Vasasban nevelkedett, válogatott Németh Anett is. De előtte még következik két bajnoki meccs, vasárnap a Fatum-Nyíregyháza, míg jövő szombaton a MÁV Előre ellen szintén hazai pályán, a kettő között, jövő szerdán pedig a veszprémi Vehirhez utaznak Magyar Kupa-nyolcaddöntőre. „Van előttünk néhány mérkőzés, amire oda kell figyelnünk a CEV-kupát megelőzően, ám fél szemmel már a következő nemzetközi párharcra is tekintünk. A Chieri ötödik az olasz bajnokságban, amely az egyik legerősebb a világon, azaz nem könnyű a helyzetünk, de szeretnénk megmutatni, hogy helyünk van a CEV-kupában” – tette hozzá Glemboczki Zóra.

NŐI RÖPLABDA BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

Vasas Óbuda–Olympiakosz (görög) 3:2 (–18, –22, 17, 22, 8)

Érd, 600 néző. V: Cesare (olasz), Lecourt (francia)

VASAS ÓBUDA: Leite 1, OHWOBETE 16, Papp 5, Sunderlíková 16, GLEMBOCZKI 11, VILVERT 18. Csere: Juhár, Szalai (liberók), Kiss G. 5, Fekete F. 5, Boskó, Zsombók E. 2, Csereklye 1, Sinka. Edző: Janisz Athanaszopulosz

OLYMPIAKOSZ: Coneo 6, Sztevanovics 7, Di Iulio 1, ABDERRAHIM 12, Emmanulidu 5, KUBURA 16. Csere: Atakianu, Szampati (liberók), Vanjak 4, Iliopulu 1, Terzoglu 7, Ikonomidu 10, Fakopulidu 8, Karajanni. Edző: Branko Kovacsevics

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 3:4, 7:5, 8:11, 10:16, 14:18, 14:22, 18:23. 2. játszma: 0:2, 3:3, 4:11, 5:13, 9:14, 11:17, 15:18, 15:21, 18:21, 22:24. 3. játszma: 1:2, 4:3, 11:5, 16:8, 21:11, 22:15, 24:16. 4. játszma: 1:4, 4:4, 5:8, 8:9, 13:11, 14:16, 17:17, 21:19, 22:22. 5. játszma: 4:0, 8:3, 10:5, 12:5, 14:7

Továbbjutott: az Olympiakosz, 4–2-es pontaránnyal (5:3-as szettarány)