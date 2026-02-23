Nemzeti Sportrádió

Németh Anett a harmadik helyen végzett az olasz röplabdabajnokság pontlistáján

2026.02.23. 15:22
Németh Anett (Fotó: Dömötör Csaba)
Női röplabda Németh Anett Chieri 76
Németh Anett a harmadik helyen zárt az olasz női röplabdabajnokság pontszerzőinek rangsorában.

A Chieri 26 éves magyar válogatott feladóátlója 465 pontot szorgoskodott össze a 26 mérkőzéses alapszakaszban, ennél többet csak olimpiai bajnok poszttársai – az egyaránt olasz Paola Egonu (564) és Ekaterina Antropova (484) – gyűjtöttek.

Németh – aki egy idénnyel ezelőtt, még a Perugia röplabdázójaként Antropova mögött második lett a rangsorban – 95 játszmában lépett pályára a Chieriben, pontjai közül 406-ot támadásból, 36-ot blokkból, 23-at pedig ásznyitással szerzett, szettenkénti átlaga 4.89 pont volt.

A Chieri sokáig a negyedik helyen állt az alapszakaszban, ám az utolsó fordulóban 3–2-re kikapott a biztos kieső, Kump Alízt foglalkoztató Perugia otthonában, így az ötödik helyre csúszott vissza és vasárnap pályahátrányból kezdi a Novara elleni negyeddöntőt, amely az egyik fél második sikeréig tart.

 

