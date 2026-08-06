Várhatóan már nem változik a női röplabda-válogatott kerete az Eb-re

Egy héttel a közvetlen Európa-bajnoki felkészülés kezdete után utazott Belgiumba a magyar női röplabda-válogatott, ahol egy zárt kapus, majd két hivatalos, nézők számára is nyilvános edzőmérkőzést játszott a házigazdákkal, akikkel az Eb-selejtezőben is egy csoportban szerepelt: akkor mindkét válogatott 3:0-ra megnyerte a hazai meccsét.

A tendencia most sem változott, azaz a belgák otthon mindháromszor 3:0-ra győztek és még az ilyenkor szokásos ráadás szettekben is ők diadalmaskodtak, azonban a mieink rendre szoros játszmákban maradtak alul.

„Három mérkőzést játszottunk Belgium ellen, ami nagyon jó lehetőség volt számunkra, hiszen egy olyan csapatról van szó, amely a Nemzetek Ligájában szerepel – értékelte a túrát női válogatottunk olasz szövetségi kapitánya, Alessandro Chiappini. – Olyan intenzitással és játékszínvonallal találkozhattunk, amivel az Európa-ligában ritkábban szembesülünk, így kiváló felkészülést jelentett a közelgő Európa-bajnokságra. Örülök annak, hogy a csapat napról napra fejlődni tudott. Rengeteg visszajelzést kaptunk ezekből a mérkőzésekből, amelyek megmutatták, hogy jó úton járunk, ugyanakkor azt is, hogy még sokat kell fejlődnünk.”

A csapat csütörtökön utazott vissza Magyarországra, s két nap pihenő után Telkiben folytatja majd a felkészülést egy hétig. A játékosoknak 8-án vacsorára kell visszatérniük az edzőtáborba, ahová már csak azok 14-en mennek, aki a mostani túrán is részt vettek, azaz várhatóan a jelenlegi keret alkotja majd az Eb-re utazó csapatot is. Természetesen a többiek is készenlétben lesznek egy esetleges sérülés, vagy betegség esetére.

Ami a további programot illeti, augusztus 15-én utazik majd a válogatott Spanyolországba, ahol a következő két napon összecsap a házigazdák együttesével. A 18-i programról még folynak az egyeztetések: vagy egy harmadik edzőmérkőzést játszanak, vagy közös edzést tartanak. A válogatott augusztus 19-én utazik Isztambulba, ahol a tervek szerint másnap edzőmeccsen összeméri erejét a németekkel. Ennek a helye azonban még kérdéses, mert az Eb hivatalos helyszínén, a Sinan Erdem Sportcsarnokban nem engedélyezték a találkozót, ezért valamelyik helyi klub termében lépnek majd pályára, augusztus 22-én pedig következik már az első Európa-bajnoki összecsapás a lengyelek ellen.

A válogatott várható Eb-kerete:

Feladók: Kiss Nóra (MBH-Békéscsaba), Petrenkó Brigitta (Moya Radomka Radom, lengyel). Feladó-átlók: Németh Anett (Reale Mutua Fenera Chieri '76, olasz), Zsombók Eszter (Vasas Óbuda). Nyitásfogadó ütők: Bozóki-Szedmák Réka, Kiss Lilla (mindkettő Vasas Óbuda), Németh Luca (MBH-Békéscsaba), Pampuch Gréta (Fatum-Nyíregyháza). Centerek: Csereklye Zsófia, Fekete Fanni, Zsombók Anna (mindhárom Vasas Óbuda), Kump Alíz (klub nélkül). Liberók: Kertész Petra (MBH-Békéscsaba), Szalai Anna (Vasas Óbuda)