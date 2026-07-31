Kump Alíz: Jobbak vagyunk, mint három éve

A 22 éves játékos az MTI-nek elmondta, az Európa-liga után kapott háromhetes pihenő hosszabb volt, mint amit az elmúlt években megszoktak, így mindenki feltöltődve érkezett vissza a telki edzőtáborba.

„Ez még annak ellenére is igaz, hogy napra pontosan ki volt adva, milyen kondiprogramot kell elvégeznünk a szünetben, hogy ne a nulláról kezdjük újra a munkát. Elsősorban mentálisan kellett kipihennünk magunkat, hiszen nem úgy zárult az El-sorozat, ahogy szerettük volna, de azt gondolom, mostanra mindenki túllépett a svédektől elszenvedett elődöntős vereségen, és teljes erőnkkel az Eb-re koncentrálunk” – tekintett vissza a bronzéremmel záruló Európa-ligára a center.

Kump kiemelte, a szünetben „senki sem nézett meccset és senki nem nyúlt labdához sem”, így kellő éhséggel várták a munka újrakezdését, ráadásul a pihenő alatt mindenkinek volt lehetősége kikúrálnia a kisebb-nagyobb sérüléseit is.

Saját helyzetéről elmondta, hat center van a bő keretben, Alessandro Chiappini szövetségi kapitány ebből a névsorból jelöli majd ki azt a három vagy négy játékost, aki elutazhat a török-cseh-svéd-azeri rendezésű kontinenstornára. Meglátása szerint „egészséges csata” van közöttük a kerettagságért, ugyanakkor kiemelte, hogy a keretben lévő fiatal játékosok „jó formában vannak, labdabiztosak és veszítenivaló nélkül edzenek”, ami számára is motiváló.

„Mindenkinek megvannak a maga erősségei, van, aki blokkban jobb, van, aki jól nyit, vagy éppen támadásban kiegyensúlyozottabb, így a kapitánynak van bőven variációs lehetősége. Egyelőre sokat kondizunk, de most, a hét második felében elkezdtünk »csapatozni« is, hiszen jövő héten már Belgiumban játszunk felkészülési mérkőzéseket” – magyarázta Kump.

A kontinenstornára vonatkozó kérdésre elmondta: a letteket „kötelező”, a szlovénokat „jó lenne” legyőzni, a csoportban lévő nagycsapatok ellen pedig szeretnének szettet, szetteket nyerni, vagy ha sikerül, akkor pontot is szerezni.

„Az utóbbi években úgy tűnt, hogy a velünk egy szinten lévő vagy kicsit jobb csapatokkal fel tudjuk venni a versenyt, de nem mindig jön az a kicsi plusz, ami olykor kellene a győzelemhez. A nagyok ellen képesek vagyunk felszabadultan röplabdázni, azt pedig tudjuk, hogy jobbak vagyunk, mint három éve, amikor legutóbb Európa-bajnokságot rendeztek. Remélem, a mostani tornának minden percét élvezni fogjuk, és kijön majd belőlünk az a teljesítmény, ami bennünk van” – zárta Kump Alíz.

A mieink augusztus 22. és 28. között játsszák Eb-csoportmeccseiket Isztambulban, ahol a házigazda, címvédő és friss Nemzetek Ligája-győztes törökökön kívül a lengyelekkel, a németekkel, a szlovénokkal és a lettekkel találkoznak. A hatosokból az első négy jut a nyolcaddöntőbe.