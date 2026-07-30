Chiappini: Szabadon, eredménykényszer nélkül kell játszanunk

Az 57 éves olasz szakember a nemzeti csapat csütörtöki edzése előtt az MTI-nek elmondta, a játékosok az Európa-liga után kapott háromhetes szünetben elvégezték a kiadott kondiprogramot, így megfelelő állapotban tudták elkezdeni az Eb-felkészülést.

„Folyamatosan növeljük a terhelést, jövő héten pedig már két hivatalos és egy nem hivatalos edzőmeccset játszunk Belgiumban. Szeretném, ha a kontinenstornáig a játékosok elsősorban mentálisan előre tudnának lépni. A cél az, hogy az Eb-n szabadon, eredménykényszer nélkül, megfelelő hozzáállással lépjünk majd pályára” – mondta a tréner.

A szövetségi kapitány hangsúlyozta, nehéz csoportba kerültek a kontinensviadalon, ahol a házigazda, címvédő és friss Nemzetek Ligája-győztes törökökön kívül a lengyelekkel, a németekkel, a szlovénokkal és a lettekkel kerültek azonos hatosba Isztambulban.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy az ellenfeleink milyen játékerőt képviselnek, ezért azt várom el a játékosaimtól, hogy megfelelő agresszivitással és mentalitással röplabdázzanak majd. Ahhoz, hogy meg tudjuk szorongatni a nagynevű riválisokat, felül kell teljesítenünk, erre próbálunk készülni az edzéseken. Reggelente az egyéni képzéseken van a hangsúly, erre is oda kell figyelni, mert továbbra is sok a fiatal játékos a keretben” – magyarázta Chiappini.

A tréner elmondta, a belga túra után a spanyolokkal is összecsapnak kétszer, majd már Isztambulban a csoportellenfél németek ellen is játszanak egy előkészületi meccset.

„Ezt a hat találkozót maximálisan ki kell használnunk arra, hogy a lehető legtöbbet fejlődjünk és újra ritmusba kerüljünk” – tekintett előre a szakvezető.

A harmadik hellyel zárult Európa-liga-szereplést felidézve kijelentette: büszke arra, amit a válogatott program első felében elért a csapata, ugyanakkor a svédek elleni elődöntő 2-1-es vezetésről elveszített hazai összecsapása még mindig bosszantja, mert ott értékes világranglistapontokat tudtak volna szerezni.

„Így a világbajnoki kijutás kapcsán nehéz helyzetben vagyunk, de több csapat is hasonló cipőben jár, meglátjuk, kinek hogyan alakul az Európa-bajnokság. Az biztos, hogy a végsőkig küzdeni fogunk a részvételért, s bármi is lesz, már sikeres nyarat tudhatunk magunk mögött, hiszen úgy jutottunk El-elődöntőbe, hogy rengeteg fiatal játékos kapott bizonyítási lehetőséget” – magyarázta Alessandro Chiappini, akinek együttese az elődöntős szereplésnek köszönhetően kijutott a 2028-as Európa-bajnokságra is.

A magyar U18-as válogatott júliusi, történelmi Eb-bronzérme kapcsán azt mondta: fantasztikus, amit a nemzeti csapat elért, amelynek teljesítményéről sokat elmond, hogy csak az egyaránt sportági nagyhatalomnak számító olaszok és törökök előzték meg.

„Láttuk, mik azok az aspektusok, amikben még messze vagyunk az európai elittől, remélem, a lányok extra motivációként tekintenek erre és az Eb-bronzra” – összegzett a szakember.

Szalai Anna, a válogatott liberója arról beszélt, hogy bár a pihenő valóban nem volt hosszú, feltöltődve tért vissza Telkibe.

„Igyekeztem a kikapcsolódás mellé beépíteni a mindennapokba az edzéseket, és úgy érzem, ez jól sikerült. Az Európa-ligán már nem szomorkodunk, minden energiánkkal az Eb-re figyelünk, mert szeretnénk ott is meglepetést vagy meglepetéseket okozni” – mondta a magyar bajnok Vasas Óbuda liberója.

A 25 éves játékos szerint poszttársaival jól kijön, az pedig, hogy hárman vannak a két Eb-helyre, pluszmotivációt ad mindannyiuknak, mert így minden edzésen küzdeniük kell.

„Természetesen az a célom, hogy ott legyek Isztambulban, ahol a lettek elleni +kötelező+ meccset mindenképpen hozni szeretnénk, az erősebb csapatokat pedig igyekszünk majd minél jobban megszorongatni. Az előzetes esélyek alapján erre a szlovénok ellen lehet a legtöbb esélyünk, de a lényeg, hogy felszabadultan játsszunk és megmutassuk, mire vagyunk képesek” – fogalmazott Szalai Anna.

A szintén a Vasast erősítő Csereklye Zsófia, aki 18 éves kora ellenére végig a kezdőcsapat tagja volt az Európa-liga-menetelés során, arról beszélt, neki az ott megszerzett bronzérem emlékezetes szereplés, hiszen ez volt az első periódus, amit a felnőtt válogatottban tölthetett.

„Azt gondolom, jól sikerült a bemutatkozás, azon dolgozom minden nap, hogy a szövetségi kapitány továbbra is bizalmat szavazzon nekem. Szerintem nagyon pozitív, hogy idáig jutottunk az El-ben, és én a magam részéről már most nagyon várom az Európa-bajnokságot” – mondta a center.

Hozzátette, tudja, hogy erős csoportba kerültek, de szeretnének bizonyítani a nagynevű ellenfelekkel szemben és reméli, hogy tudnak majd szetteket, vagy akár győzelmeket is elcsenni.

„Már egyáltalán nem érzem azt, hogy fiatalabb vagyok, mint a kulcsemberek, azt gondolom, az Európa-liga alatt jól összecsiszolódtunk a lányokkal. Az, hogy most itt vannak azok a játékostársaim, akik az U18-as Eb-n voltak, és akikkel korábban a korosztályos válogatottakban töltött idő miatt nagyon közel állunk egymáshoz, további pluszlöketet ad” – utalt Csereklye Zsófia Pampuch Grétáta, Zsombók Annára és Zsombók Eszterre, akik az U18-as Eb után már ismét a felnőttek között bizonyíthatnak.

A magyarok augusztus 22. és 28. között játsszák Eb-csoportmeccseiket, a hatosokból az első négy jut nyolcaddöntőbe.