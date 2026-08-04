Felkészülési mérkőzésen kikapott női röplabda-válogatottunk Belgiumtól

A közvetlen Európa-bajnoki felkészülés során Belgiummal mérte össze erejét Maaseikben női válogatottunk. A két csapat egy nem hivatalos, zártkapus edzőmeccsen már hétfőn is találkozott, akkor a belgák 3:0-ra nyertek.

A mieink kezdőcsapatában nem akadt különösebb meglepetés: Petrenkó Brigitta adott fel, Németh Anett volt az átló, a két négyesütő Bozóki-Szedmák Réka és Kiss Lilla voltak, a centerek Kump Alíz és Csereklye Zsófia, míg Kertész Petra liberózott.

A keddi meccset is a hazaiak kezdték jobban, hiszen már 6:1-re elhúztak, de Alessandro Chiappininek egy időkéréssel sikerült rendeznie a sorokat. Legalábbis egy darabig, mert 10:7-ről 16:8-ra léptek meg a belgák, akiktől a tavalyi Eb-selejtezőkön is 3:0-s vereséget szenvedett csapatunk idegenben, igaz, egy évvel korábban, Érden viszont a mieink győztek ugyanilyen arányban.

Újabb időkérés után megtáltosodott csapatunk, amely 17:17-nél egyenlített, sőt még 20-nál is egyenlő volt az állás, ezt követően azonban már csak két pontot szereztek a mieink. A második szettet 4:0-val kezdték a belgák, de aztán 5:4-re a magyarok vezettek – a meccsen először és utoljára. Hullámzó volt a játék, hol elhúztak a belgák, hol sikerül a mieinknek visszazárkózni. Chiappini több cserejátékosnak is játéklehetőséget adott: Kiss Nóra, Zsombók Eszter, Pampuch Gréta, majd az Európa-ligáról hiányzó Fekete Fanni is pályára lépett. Végül ezt a játszmát is a házigazdák nyerték 25:20-ra, csak a harmadik játszmában alakult ki nagyobb különbség, ebben végül 25:13-ra diadalmaskodtak a belgák.

A csapatok játszottak egy ráadásszettet is, amelyben a cserék szerepeltek, ez a felállás inkább az U20-as válogatottra emlékeztetett. Sajnos a fiatalok is kikaptak 25:20-ra. A két válogatott szerdán újra összecsap egymással.

RÖPLABDA, NŐK

Eb-felkészülési mérkőzés

Belgium–Magyarország 3:0 (22, 20, 13)