Nemzeti Sportrádió

Az oroszok biztonsági okokból nem vesznek részt a jövő évi férfi röplabda-vb-n

2026.08.04. 14:03
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Fotó: Getty Images
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Oroszország röplabda férfi röplabda-világbajnokság FIVB
Az orosz férfi röplabda-válogatott biztonsági okokra hivatkozva nem vesz részt a jövő évi, lengyelországi világbajnokságon.

A döntésről Sztanyiszlav Sevcsenko, az orosz szövetség elnöke tájékoztatta a TASZSZ állami hírügynökséget.

„Úgy gondoljuk, hogy ez a torna túlságosan politikai jellegű lesz. Ugyanakkor továbbra is együttműködünk a Nemzetközi Röplabdaszövetséggel (FIVB) a női csapatunk esetleges részvételéről az észak-amerikai világbajnokságon, amelyet az Egyesült Államok és Kanada rendez 2027-ben” – nyilatkozta a sportvezető.

Az FIVB a honlapján olvasható beszámolóban kiemeli: a szervezet július 8-án döntött úgy, hogy az orosz nemzeti csapatok ismét részt vehetnek a sportági sorozatokban. Az ország férfi és női válogatottja egyaránt ott lesz jövőre a Nemzetek Ligája-sorozatban, amelyben így az eddigi 18 csapat helyett mindkét nemnél 19 együttes vesz majd részt. A pontos lebonyolításról később születik döntés, az FIVB ugyanakkor ennek kapcsán várhatóan figyelembe veszi, hogy az ukránok a férfiaknál és a nőknél is résztvevői a NL-nak.

 

Oroszország röplabda férfi röplabda-világbajnokság FIVB
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