Koszovó legyőzése után elődöntőt játszik a női röplabda-válogatott

Azzal, hogy a spanyolok kikaptak Finnországtól, végül már szombat este eldőlt, hogy válogatottunk idén is ott lesz az Európa-liga elődöntőjében, és egyben megszerezte az indulási jogot a 2028-as Európa-bajnokságra is. A mindössze egy győzelemmel álló Koszovó elleni mérkőzésnek így már csak az volt a tétje, hogy melyik pozícióból kezdi meg a rájátszást a válogatottunk. Ez matematikailag bármelyik lehetett volna az elsőtől a negyedikig, de a papírforma alapján a harmadik hely megtartása volt várható.

A mieink már a találkozó elején magukhoz ragadták a kezdeményezést, megszereztük a vezetést, és az előnyt aztán sikerült fokozatosan növelni. A szett közepén, ötpontos magyar előnynél azonban elég komoly hullámvölgybe került a csapat és a hazaiak hatpontos sorozattal fordítottak. De mielőtt megijedhettünk volna, megrázták magukat a lányok és már újra nálunk volt az előny, amely aztán gyorsan ötpontosra duzzadt vissza. Innen pedig már nem volt kétséges a játszma kimenetele, igaz, a végén a három szettlabdából csak a harmadikat sikerült kihasználni.

A második szett már ennyi izgalmat sem tartogatott, a mieink villámgyorsan megléptek hat ponttal és a végjátékig tartották is a magabiztos előnyüket. Ekkor ugyan sikerült visszazárkóznia egyre a házigazdáknak, de Németh Anették megint sebességet váltottak, és ezúttal is három szettlabdát harcoltak ki, amelyből ezúttal a másodikkal zárták le a felvonást.

A harmadik játékrész elején vezetett másodszor a koszovói csapat, mindjárt kettővel, és csak azért nem hárommal, mert a mieink egy sikeres challenge-nek köszönhetően szépítettek. Ezután villámgyorsan fordítottak a lányok, de ezúttal nem tudták lerázni riválisukat, akik visszavették az előnyt, sőt elmentek négy ponttal. Ekkor azért egy kissé megemelkedett a pulzusszámunk, de ez a csapat megoldott már nehezebb feladatokat is; 14-nél már újra egyenlő volt az állás, igaz, a vezetést csak 17 után sikerült visszavenni. Akkor viszont mindjárt hárommal, ettől függetlenül az eddigi legszorosabb végjáték következett, a hazaiak ugyanis egyenlítettek. Végül azonban ezúttal is három szett-, egyben pedig meccslabdája volt a mieinknek és most is a másodikkal zárták le a találkozót.

Ezzel a mieink megtartották a harmadik helyüket, mivel a többi élcsapat is 3:0-ra győzött. Ez pedig azt jelenti, hogy válogatottunk Svédországgal játszik majd az elődöntőben, amelynek első mérkőzését június 27-én, szombaton, 18 órától rendezik Kecskeméten, míg a visszavágót várhatóan július 1-én, szerdán Svédországban (a másik ágon Szlovénia és Szlovákia csap össze).

A Koszovó elleni találkozó legeredményesebb játékosa ezúttal is Németh Anett volt 17 ponttal (a hat csoportmeccsből ez ötször is így volt, egyedül a horvátok ellen gyűjtött több pontot a csapatkapitány, Bozóki-Szedmák Réka), de Kump Alíz hat blokkját is érdemes kiemelni. Válogatottunk ezzel a sikerrel a 2028-as Eb-részvétel (melynek a helyszíne még nem ismert, sőt még a 2026-os Eb-t sem rendezték meg) kiharcolása mellett nagyon közel került a 2027-es amerikai, kanadai közös rendezésű világbajnokságon való induláshoz is.

RÖPLABDA, EURÓPA-LIGA

NŐK, 6. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–KOSZOVÓ 3:0 (23, 22, 22)

Pristina, 620 néző. V: Jovcsev (bolgár), Elezaj (koszovói)

MAGYARORSZÁG: NÉMETH A. 17, Kiss L. 3, CSEREKLYE 8, Petrenkó 1, BOZÓKI-SZEDMÁK 10, KUMP 7. Csere: Kertész, Szalai (liberók), Pampuch 2, Kiss N., Zsombók E., Németh L. 1. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

KOSZOVÓ: Guri, Sylejmani 8, Kalludra, AVDYLI 11, V. Kadriu 8, B. Kadriu 6. Csere: Ilazi (liberó), Z. Kadriu, Gashani 1, Begaj, Neziri 8, Llugaliu 7. Szövetségi kapitány: Lorik Ilazi

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 5:2, 13:8, 13:14, 20:15, 24:21. 2. játszma: 4:1, 10:4, 10:6, 13:7, 15:12, 19:14, 21:20, 24:21. 3. játszma: 0:2, 5:3, 6:10, 11:12, 14:14, 17:20, 21:21, 24:21

MESTERMÉRLEG

Alessandro Chiappini: – Ennél simább meccsre számítottam, de a koszovóiak hazai pályán alaposan kitettek magukért. Volt néhány bosszantó hibánk, de amikor kellett, mindig összeszedtük magunkat és tudtunk fordítani. Innentől kezdve már az elődöntőre fókuszálunk.

Az alapszakasz végeredménye, élmezőny. Nők: 1. Szlovénia 18 (18:0), 2. Svédország 18 (18:1), 3. Magyarország 18 (18:1), 4. Szlovákia 18 (18:2)

Az elődöntő párosítása: Svédország–Magyarország, Szlovénia–Szlovákia