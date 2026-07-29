Nemzeti Sportrádió

Németh Anett: Meg akarjuk mutatni magunkat Európa legjobbjai ellen

2026.07.29. 13:32
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Németh Anett röplabda Bozóki-Szedmák Réka
A bravúrgyőzelmek után a realitással is szembe kell néznie a magyar női röplabda-válogatottnak, amely papíron az egyik legerősebb csoportba került az Európa-bajnoki selejtezőben. Alessandro Chiappini gárdája az előttük álló felkészülési időszakban már a közvetlen kontinentális elithez tartozó riválisok ellen finomíthatja a játékát. A válogatott két kulcsembere, Németh Anett és Bozóki-Szedmák Réka csapatkapitány értékelte a csoport erőviszonyait.
Németh Anett röplabda Bozóki-Szedmák Réka
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