Németh Anett: Meg akarjuk mutatni magunkat Európa legjobbjai ellen

A bravúrgyőzelmek után a realitással is szembe kell néznie a magyar női röplabda-válogatottnak, amely papíron az egyik legerősebb csoportba került az Európa-bajnoki selejtezőben. Alessandro Chiappini gárdája az előttük álló felkészülési időszakban már a közvetlen kontinentális elithez tartozó riválisok ellen finomíthatja a játékát. A válogatott két kulcsembere, Németh Anett és Bozóki-Szedmák Réka csapatkapitány értékelte a csoport erőviszonyait.
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