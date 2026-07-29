Németh Anett: Meg akarjuk mutatni magunkat Európa legjobbjai ellen

A bravúrgyőzelmek után a realitással is szembe kell néznie a magyar női röplabda-válogatottnak, amely papíron az egyik legerősebb csoportba került az Európa-bajnoki selejtezőben. Alessandro Chiappini gárdája az előttük álló felkészülési időszakban már a közvetlen kontinentális elithez tartozó riválisok ellen finomíthatja a játékát. A válogatott két kulcsembere, Németh Anett és Bozóki-Szedmák Réka csapatkapitány értékelte a csoport erőviszonyait.