Férfi röplabda Extraliga: négy játszmában nyert a Szeged

A Szeged házigazdaként 3:1-re nyert a Kecskemét ellen a férfi röplabda Extraliga alsóházi rájátszásának keddi játéknapján.
Fitor Patrick 25, a kubai Raidel Quintana Hechavarria pedig 23 ponttal járult hozzá a csongrádiak sikeréhez. A túloldalon Szabó Csongor volt a legeredményesebb játékos 13 ponttal.
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, A 9–13. HELYÉRT
Vidux-Szegedi RSE–Kecskeméti RC 3:1 (14, -22, 22, 17)
KÉSŐBB
19.30: Swissten Dág KSE–Szolnoki RK-SC SI
Legfrissebb hírek
