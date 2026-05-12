Férfi röplabda: a kupa után a bajnoki trófeát is visszahódította a Kaposvár

Érezhetően nagyobb volt a tűz a hazaiakban, s az az egész párharcot az jellemezte, hogy ő mezőnyvédekezésük volt jobb – időnként, szinte lehetetlen helyzetekben is menteni tudtak. Mindezek dacára a második felvonás elején először vezetett a MÁV Előre, ráadásul mindjárt hárommal is, de nem sokáig: 4-nél már egyenlő volt az állás, 10:6-nál pedig már mindkét idejét kikérte Omar Pelillo. Hiába…

A vendégek szinte teljesen szétestek, két argentin légiósuk pedig látványosan összeveszett a pályán. A kaposvári bombák és a blokkok meg csak jöttek sorban. Pesti Marcell sem tudott uralkodni az idegein, s miután átszólt a túloldalra egy piros lapot is kapott (ez ebben a sportágban nem kiállítás, csak egy pont az ellenfélnek). Ezzel már 16:7 volt a hazainak, s egyből utána közte tíz lett, a közönség már ekkor megkezdte az ünneplést.

Pedig egy szett még hátra volt, de nehéz lett volna elképzelni, hogy a fehérváriak ebből a mélységből fel tudjanak állni ezen a meccsen. Ez a felvonás azonnal két videózással kezdődött, s ezúttal is mindkétszer a kaposváriaknak volt igaza, majd Hubicska Patrik ászával már 3:0 volt az állás. Omar Pelillo gyorsan időt is kért, majd következett a mérkőzés leghosszabb labdamenete, amelyben a liberó, Jorge Feliciano varázsolt többször is, majd egy újabb vesztes challenge és a hazaiak meg sem álltak kilenc pontig. A vendégek neve mellett még csak egy pont szerepelt, amikor már tíz pont volt a különbség. Zoran Kedacic pedig mosolyogva nézte a pálya szélén, ahogy csapata labdamenetről labdamenetre közelebb kerül a bajnoki címhez. Talán egy kicsit bele is kényelmesedtek a meccsbe, mert 11-ről idővel háromra csökkent a különbség, de így is öt mérkőzéslabdához jutottak, s a másodikat értékesítették, ezzel pedig a Magyar Kupa után a bajnoki címet is visszahódították a fehérváriaktól.

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

FINO KAPOSVÁR–MÁV ELŐRE FOXCONN 3:0 (19, 13, 20)

Kaposvár, 2000 néző. V: Bátkai-Katona, Mezőffy Zs.

FINO: HUBICSKA 15, Medina 7, SMIDL 14, Dávid Cs. 7, GRIGORIEV 10, Magyar 2. Csere: Jorge Feliciano (liberó). Edző: Zoran Kedacic

MÁV ELŐRE: Ambrus 5, SZABÓ V. 4, Zvicer 6, Luna Slaibe 3, Pesti 9, Ljaftov 6. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Varga P., Bandi, Kecskeméti 1, Oldani, Szávai. Edző: Omar Pelillo

Az eredmény alakulása: 1. játszma: 1:1, 5:2, 6:5, 9:5, 11:10, 13:13, 20:14, 24:19. 2. játszma: 1:4, 7:5, 12:6, 18:7, 24:12. 3. játszma: 9:0, 12:1, 13:4, 17:9, 21:18, 18:14, 19:19, 20:21, 24:22

MESTERMÉRLEG

Zoran Kedacic: – Mindenkinek köszönöm, aki bármilyen kis részt is vállalt a sikerből. Ezen a meccsen minden bejött nekünk, de ehhez az is kellett, hogy ilyen eufórikus hangulatot teremtsen a csapat és a közönség. Külön öröm, hogy saját szurkolóink előtt szereztük meg a bajnoki címet. Egy év, két trófea, ennél nem is remélhettem többet.

Omar Pelillo: – Ezen a meccsen a játék minden elemében jobb volt a Kaposvár és megérdemelten győzött. Három fronton három ezüstérmet szereztünk, én elégedett vagyok ezzel.

Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–1 a Fino Kaposvár javára.

A bajnokság végeredménye: 1. Fino Kaposvár (Bögöly Gábor, Csordás Bertalan, Dávid Csanád, Jorge Bruno Feliciano, Finta Dániel, Maxim Grigoriev, Jean Amilcar Herrera, Hubicska Patrik, Alin Ion, Laczó Bálint, Magyar Bálint, Franco Medina, Stepan Novoselov, Matej Smidl. Vezetőedző: Zoran Kedacic), 2. MÁV Előre Foxconn, 3. Vegyész RC Kazincbarcika, 4. Prestige Fitness Pénzügyőr SE, 5. MAFC, 6. TFSE