Megvédte a címét a Perugia a férfi röplabda BL-ben

2026.05.17. 22:41
A Perugia megvédte címét (Fotó: Getty Images)
Perugia férfi röplabda férfi röplabda Bajnokok Ligája férfi röplabda BL
A címvédő Perugia nyerte a férfi röplabda Bajnokok Ligáját, miután a vasárnapi fináléban három játszmában legyőzte a lengyel Zawiercie csapatát.

Az olaszok szombaton az elődöntőben sem veszítettek szettet, a döntőben pedig a Zawiercie csak az első játszmában tudta megnehezíteni a dolgát.

A bronzérmet a török Ziraat Bankasi szerezte meg, miután a helyosztón öt játszmában felül múlta a lengyel Projekt Warszawát.

RÖPLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, TORINO
A 3. helyért
Ziraat Bankasi Ankara (török)–Polonia Warszawa (lengyel) 3:2 (-20, 23, -13, 23, 11)
Döntő
Perugia (olasz)–Zawiercie (lengyel) 3:0 (27, 18, 15)

 

