Megvédte a címét a Perugia a férfi röplabda BL-ben

A címvédő Perugia nyerte a férfi röplabda Bajnokok Ligáját, miután a vasárnapi fináléban három játszmában legyőzte a lengyel Zawiercie csapatát.
Az olaszok szombaton az elődöntőben sem veszítettek szettet, a döntőben pedig a Zawiercie csak az első játszmában tudta megnehezíteni a dolgát.
A bronzérmet a török Ziraat Bankasi szerezte meg, miután a helyosztón öt játszmában felül múlta a lengyel Projekt Warszawát.
RÖPLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, TORINO
A 3. helyért
Ziraat Bankasi Ankara (török)–Polonia Warszawa (lengyel) 3:2 (-20, 23, -13, 23, 11)
Döntő
Perugia (olasz)–Zawiercie (lengyel) 3:0 (27, 18, 15)
Legfrissebb hírek
Férfi röplabda Extraliga: négy játszmában nyert a Szeged
Röplabda
2026.04.07. 21:06
Férfi röplabda: négy közé jutott a Kaposvár az Extraligában
Röplabda
2026.03.31. 22:28
Szegedi és kecskeméti siker a férfi röplabda Extraligában
Röplabda
2026.03.25. 22:05
Ezek is érdekelhetik