Megvédte a címét a Perugia a férfi röplabda BL-ben

Az olaszok szombaton az elődöntőben sem veszítettek szettet, a döntőben pedig a Zawiercie csak az első játszmában tudta megnehezíteni a dolgát.

A bronzérmet a török Ziraat Bankasi szerezte meg, miután a helyosztón öt játszmában felül múlta a lengyel Projekt Warszawát.

RÖPLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, TORINO

A 3. helyért

Ziraat Bankasi Ankara (török)–Polonia Warszawa (lengyel) 3:2 (-20, 23, -13, 23, 11)

Döntő

Perugia (olasz)–Zawiercie (lengyel) 3:0 (27, 18, 15)