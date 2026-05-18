Eddig Curacaóé a legmenőbb vb-keret-hirdetés

2026.05.18. 18:38
A curacaói válogatott márciusban (Fotó: Getty Images)
foci vb 2026 vb 2026 Jeon Curacao kerethirdetés
A Curacaói Labdarúgó-szövetség hivatalos közösségi oldalán jelentette be a nyári világbajnokságon szereplő 26 fős keretének névsorát, amelybe Deveron Fonville személyében egy újonc is bekerült.

 

Csak hétfőn több, a nyári világbajnokságon szereplő válogatott is bejelentette a vb-keretét, ám kétségkívül mind közül eddig a vb-újonc Curacaóé a legeredetibb.

Az alig másfél perces videóban a holland-karibi szigetvilág egyik legnépszerűbb zenésze, az arubai énekes-rapper-dalszövegíró-producer, Jeon éppen stúdiózik, amikor egy dal felvétele közben megkapja egy borítékban a keretet, aztán nagyjából 20 másodperc alatt elhadarja a 26 nevet.

A CURACAÓI VB-KERET
Kapusok: Tyrick Bodak (SC Telstar – Hollandia), Trevor Doornbusch (VVV Venlo – Hollandia), Eloy Room (Miami FC – Egyesült Államok)
Védők: Riechedly Bazoer (Konyaspor – Törökország), Joshua Brenet (Kayserispor – Törökország), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk – Hollandia), Sherel Floranus (PEC Zwolle – Hollandia), Deveron Fonville (NEC Nijmegen – Hollandia), Jurien Gaari (Abha Club – Szaúd-Arábia), Armando Obispo (PSV Eindhoven – Hollandia), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam – Hollandia)
Középpályások: Juninho Bacuna (Volendam – Hollandia), Leandro Bacuna (Igdir – Törökország), Livano Comenencia (FC Zürich – Svájc), Kevin Felida (Den Bosch – Hollandia), Ar’Jany Martha (Rotherham United – Anglia), Tyrese Noslin (SC Telstar – Hollandia), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk – Hollandia)
Támadók: Jeremy Antonisse (AE Kifiszia – Görögország), Tahith Chong (Sheffield United – Anglia), Kenji Gorre (Maccabi Haifa – Izrael), Sontje Hansen (Middlesbrough – Anglia), Gervane Kastaneer (Terengganu FC – Malajzia), Brandley Kuwas (Volendam – Hollandia), Jürgen Locadia (Miami FC – Egyesült Államok), Jearl Margaritha (Beveren – Belgium)

június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion		Németország–CuracaoX–X
június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Elefántcsontpart–EcuadorX–X
június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion		Németország–ElefántcsontpartX–X
június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Ecuador–CuracaoX–X
június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Ecuador–NémetországX–X
június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Curacao–ElefántcsontpartX–X
E-CSOPORT

 

 

