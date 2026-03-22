Férfi röplabda: a MÁV Előre nyerte meg a rangadót és az alapszakaszt

Már csak egyetlen kérdés maradt nyitva a TippmixPro férfi Extraliga alapszakaszának záró napja előtt.

A kupagyőztes Fino Kaposvárnak még egy halvány esélye maradt az első hely megszerzésére, ehhez azonban 3:0-ra kellett volna győznie a fő rivális MÁV Előre Foxconn otthonában. Mivel azonban az első szettet simán nyerték a székesfehérváriak, ezzel bebiztosították alapszakaszsikerüket, s ezzel az is eldőlt, hogy nekik a TFSE, míg a kaposváriaknak a Miskolc lesz majd az ellenfele a negyeddöntőben.

A harmadik Kazincbarcika a MAFC-cal, míg a negyedik Pénzügyőr a MAFC-nál kevesebbet pontot szerző, de több győzelmet gyűjtő Debrecennel csap majd össze az egyik fél második győzelméig tartó párharcban.

A többi öt csapat a 9–13. helyért játszik majd két kört.

FÉRFI RÖPLABDA

NB I EXTRALIGA, FÉRFIAK

MÁV Előre Foxconn–Fino Kaposvár 3:1 (18, 22, –23, 16)

Kecskeméti RC–Miskolci EAFC-Peka Bau 1:3 (–17, 22, –14, –14)

Az alapszakasz végeredménye: 1. MÁV Előre 72 pont (72:2 szettarány), 2. Kaposvár 66 (67:6), 3. Kazincbarcika 56 (58:23), 4. Pénzügyőr 52 (56:26), 5. Debrecen 41 (44:35), 6. MAFC 43 (49:36), 7. Miskolc 37 (41:42), 8. TFSE 31 (37:47), 9. Dág 24 (30:55), 10. Szeged 21 (25:54), 11. Kecskemét 14 (22:61), 12. Szolnok 8 (15:66), 13. Dunaújváros 3 (7:70)

A negyeddöntő párosítása: MÁV Előre Foxconn–TFSE, Fino Kaposvár–MEAFC-Peka Bau, Vegyész RC Kazincbarcika–MAFC, Prestige Fitness-Pénzügyőr SE–Debreceni EAC

A nőinél a Vasas SC házigazdaként öt játszmában legyőzte a MÁV Előrét az Extraliga 5–9. helyéért zajló alsóházi helyosztós szakaszában, vasárnap. Az első két szett a haziaké lett, ám a vendégek egyenlítettek a döntő felvonás pedig minimális Vasas-sikerrel zárult.

NŐK, AZ 5–9. HELYÉRT

Folyondár u., 78 néző. V: Kiss N., Szarka.

VASAS SC–MÁV ELŐRE FOXCONN 3–2 (22, 27, –21, –22, 14)

VASAS SC: Kiss N. 3, KISS L. 28, CSEREKLYE 18, ZSOMBÓK E. 21, Botyánszki 4, Zsombók A. 12.Csere: Stankovics (liberó), Sinka 1. Edző: Kőnig Gábor

MÁV ELŐRE: DZJUBA 18, Hollósi 6, Fitzpatrick 9, THOMSEN 26, MCEWAN 22, Kotormán 1. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Sziládi 3, Rieder 1, Nagy E., Szatmári. Edző: Kaszap Tamás

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:1, 4:4, 8:5, 9:9, 10:12, 15:14, 18:18, 22:19, 22:22. 2. játszma: 2:9, 8:10, 12:13, 14:17, 16:20, 20:22, 23:24. 3. játszma: 0:2, 4:3, 8:5, 9:10, 12:12, 14:18, 18:21, 21:24. 4. játszma: 2:4, 4:5, 7:11, 14:14, 17:15, 18:18, 22:22. 5. játszma: 1:2, 4:3, 8:4, 11:5, 12:9, 14:11

MESTERMÉRLEG

Kőnig Gábor: – Az első két szettben fegyelmezetten játszottunk így meg is nyertük azokat. Utána sajnos picit elcsúsztak a dolgaink és visszahoztuk az ellenfelet, de az ötödik játszmában megint nekünk jött ki jobban a lépés.

Kaszap Tamás: – Az első két szettben nem sikerült megérkeznünk azzal a mentalitással a mérkőzésbe, amivel kellett volna, pedig felkészültünk rá, hogy küzdeni fog a Vasas minden pontért és ezt meg is tették. Helyre kell tenni a fejekben, hogy miért kell az ötödik helyért játszanunk az első négy helyett. A harmadik szettől már kulturáltan és úgy játszottunk, ahogyan az elejétől kellett volna. ki is egyenlítettünk, de a végén megint többször is rossz döntést hoztunk és ez a győzelembe került.