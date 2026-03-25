Szegedi és kecskeméti siker a férfi röplabda Extraligában

A Kecskemét és a Szeged is hazai győzelemmel kezdett a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alsóházi helyosztóinak első játéknapján.
A csapatok oda-visszavágós körmérkőzésben döntik el a helyezések sorsát, míg az egyik fél második sikeréig tartó negyeddöntők csütörtökön rajtolnak.
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, A 9–13. HELYÉRT
Kecskeméti RC–Szolnoki RK-SC SI 3:2 (-19, 23, 29, -19, 12)
Vidux-Szegedi RSE–Dunaújvárosi KSE 3:1 (20, 22, -18, 20
Férfi röplabda Extraliga: négy játszmában nyert a MAFC
Röplabda
2026.03.21. 21:09
Négy szettben nyert a Pénzügyőr a férfi röpi Extraligában
Röplabda
2026.03.18. 21:09
Férfi röplabda Extraliga: három szettben nyert a TFSE
Röplabda
2026.03.14. 22:38
Férfi röplabda Extraliga: három játszmában nyert a Kaposvár
Röplabda
2026.03.12. 21:34
Ezek is érdekelhetik