Férfi röplabda: négy közé jutott a Kaposvár az Extraligában

A Kaposvár múlt csütörtökön hazai pályán három szettben múlta felül ellenfelét az első mérkőzésen, ezúttal pedig úgy fordított, hogy az első két játszmát a házigazda nyerte. Az elődöntő – amelyben a címvédő MÁV Előre és a Pénzügyőr már hétfőn biztosította helyét – a jövő héten kezdődik. Ott az egyik fél harmadik sikeréig tartanak az ütközetek.

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

MEAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár 2:3 (23, 23, –14, –23, –9)

MAFC–Vegyész RC Kazincbarcika 2:3 (–23, –17, 22, 27, –15)