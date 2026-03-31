Férfi röplabda: négy közé jutott a Kaposvár az Extraligában

A Magyar Kupa-győztes Kaposvár öt játszmában legyőzte idegenben a Miskolcot a TippmixPro férfi röplabda Extraliga negyeddöntőjében, a párharc második mérkőzésén, és ezzel bejutott az elődöntőbe.
A Kaposvár múlt csütörtökön hazai pályán három szettben múlta felül ellenfelét az első mérkőzésen, ezúttal pedig úgy fordított, hogy az első két játszmát a házigazda nyerte. Az elődöntő – amelyben a címvédő MÁV Előre és a Pénzügyőr már hétfőn biztosította helyét – a jövő héten kezdődik. Ott az egyik fél harmadik sikeréig tartanak az ütközetek.
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
MEAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár 2:3 (23, 23, –14, –23, –9)
MAFC–Vegyész RC Kazincbarcika 2:3 (–23, –17, 22, 27, –15)
Szegedi és kecskeméti siker a férfi röplabda Extraligában
Röplabda
2026.03.25. 22:05
Ezek is érdekelhetik