Férfi röplabda Extraliga: a Dág és a Szolnok alsóházi győzelmével zárult az idény

A Dág és a Szolnok győzött a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alsóházában, az utolsó forduló vasárnapi játéknapján, az idény utolsó két mérkőzésén.
A 11. helyezett Dág az utolsó helyen végzett Dunaújvárost verte hazai pályán, míg az idényt tizedik pozícióban záró szolnokiak a kilencedik Szeged otthonában győztek.
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 9–13. HELYÉRT, UTOLSÓ FORDULÓ
Swissten Dág KSE–Dunaújvárosi KSE 3:0 (20, 15, 23)
Vidux-Szegedi RSE–Szolnoki RK-SC SI 1:3 (-24, -22, 14, -18)
2026.05.06. 22:31
