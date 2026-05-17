Férfi röplabda Extraliga: a Dág és a Szolnok alsóházi győzelmével zárult az idény

2026.05.17. 21:47
Győzelemmel zárt a Dág (Fotó: Facebook/Dág KSE Röplabda)
A Dág és a Szolnok győzött a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alsóházában, az utolsó forduló vasárnapi játéknapján, az idény utolsó két mérkőzésén.

A 11. helyezett Dág az utolsó helyen végzett Dunaújvárost verte hazai pályán, míg az idényt tizedik pozícióban záró szolnokiak a kilencedik Szeged otthonában győztek.

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 9–13. HELYÉRT, UTOLSÓ FORDULÓ
Swissten Dág KSE–Dunaújvárosi KSE 3:0 (20, 15, 23)
Vidux-Szegedi RSE–Szolnoki RK-SC SI 1:3 (-24, -22, 14, -18)

 

