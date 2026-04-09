A Kaposvár simán, a MÁV Előre nehezen nyert a férfi röplabdabajnokság elődöntőjében

A kupagyőztes Fino Kaposvár magabiztosan, három játszmában győzte le a Vegyész RC Kazincbarcikát, még úgy is, hogy egyik alapemberük, Sztyepan Novoszelov az első szettben megsérült.

A címvédő MÁV Előre Foxconn azonban alaposan megszenvedett hazai pályán a Prestige Fitness Pénzügyőrrel: a fővárosiak az első játszmát megnyerték és a harmadikban is közel álltak hozzá, végül azonban a fehérváriak győztek 3:1-re.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, FÉRFIAK

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

FINO KAPOSVÁR–VEGYÉSZ RC KAZINCBARCIKA 3:0 (18, 20, 19)

Kaposvár, 497 néző. V: Halász E., Bátkai-Katona

FINO: Dávid Cs. 6, Herrera 7, Magyar 7, HUBICSKA 14, Novoszelov 2, SMIDL 15. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Medina, GRIGORIEV 14. Edző: Zoran Kedacic

VEGYÉSZ: Gniecki, Milev 1, Garan 3, Lescay 9, PÉTER B. 10, Cziczlavicz 5. Csere: Kiss M. (liberó), Péter M. 6, Melher, Török S. 1, Árva 1. Edző: Toronyai Miklós

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 3:2, 9:4, 15:5, 18:14, 22:17. 2. játszma: 2:3, 7:6, 12:8, 12:10, 17:11, 20.13, 21:16, 24:18. 3. játszma: 4:0, 8:6, 11:7, 12:10, 15:10, 15:14, 18:15, 21:16, 22:19

Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Fino Kaposvár javára

MESTERMÉRLEG

Zoran Kedacic: – Folytatnunk kell, ami az egész idényben jellemző volt ránk hazai pályán, dominálni kell mindenki ellen, nem veszíthetünk itthon. Ez már a rájátszás, itt csak a győzelem a fontos. Voltak hibáink, de ezek apróságok, amiket ki tudunk javítani a következő meccsig.

Toronyai Miklós: – Egy agresszívan játszó Kaposvárral játszottuk. Tartottuk valamelyest velük a lépést, de mindig sikerült egyszer ellépniük minden szettben, amit nem tudtunk ledolgozni. Egy hosszú utazást követően szerintem helyt álltunk, csináltunk szép dolgokat, de most a Kaposvár jobb volt. Bízunk abban, hogy a saját szurkolóink előtt egy élvezetes, jó mérkőzést játszhatunk velük vasárnap.

MÁV ELŐRE FOXCONN–PRESTIGE FITNESS PSE 3:1 (–23, 21, 22, 18)

Székesfehérvár, 160 néző. V: Horváth M., Adler

MÁV ELŐRE: ZVICER 11, Ambrus 8, PESTI 22, Ljaftov 7, Luna Slaibe 8, SZABÓ V. 7. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Bandi, Szávai, Varga P. 1. Edző: Omar Pelillo

PÉNZÜGYŐR: Balogh L. 4, ALTUNAGA 24, GRÓZER T. 14, Kovács Z. 9, Tamási, Szalai 4. Csere: Bán (liberó), Pozzobon 4, Tóth K. 2, Mihálovits, Kispál, Székely. Edző: Grózer György

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:6, 7:9, 9:13, 14:16, 17:20, 22:21, 22:23. 2. játszma: 0:2, 5:3, 7:7, 9:10, 16:14, 19:16, 22:17, 24:20. 3. játszma: 2:5, 7:9, 9:12, 12:13, 15:15, 16:18, 22:19, 23:22. 4. játszma: 1:0, 2:5, 9:6, 10:9, 15:10, 19:13, 20:16, 24:17

Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a MÁV Előre javára