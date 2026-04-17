Női röplabda Extraliga: Nagy Péterrel szerződést hosszabbított a Békéscsaba

2026.04.17. 09:50
Nagy Péter marad a békéscsabai vezetőedző (Fotó: Kovács Péter)
A női röplabda Extraligában szereplő Békéscsaba további egy évvel, a 2027–2028-as idény végéig meghosszabbította Nagy Péter vezetőedző szerződését.

A tavaly nyáron kinevezett szakember – aki egyben a férfiválogatott szövetségi kapitánya is – irányításával első idényében kiválóan szerepelt a csapat, ugyanis a bajnoki bronzérem mellett kilenc év után elhódította a Magyar Kupát.

A klub pénteki tájékoztatása szerint Nagy Péternek élő szerződése volt a következő idényre, és mivel a felek kölcsönösen hisznek a hosszú távú, sikeres együttműködésben, további egy évvel meghosszabbították a megállapodást.

 

