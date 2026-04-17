Női röplabda Extraliga: Nagy Péterrel szerződést hosszabbított a Békéscsaba

A női röplabda Extraligában szereplő Békéscsaba további egy évvel, a 2027–2028-as idény végéig meghosszabbította Nagy Péter vezetőedző szerződését.
A tavaly nyáron kinevezett szakember – aki egyben a férfiválogatott szövetségi kapitánya is – irányításával első idényében kiválóan szerepelt a csapat, ugyanis a bajnoki bronzérem mellett kilenc év után elhódította a Magyar Kupát.
A klub pénteki tájékoztatása szerint Nagy Péternek élő szerződése volt a következő idényre, és mivel a felek kölcsönösen hisznek a hosszú távú, sikeres együttműködésben, további egy évvel meghosszabbították a megállapodást.
