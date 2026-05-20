Hosszabbított Banai Dáviddal az Újpest – hivatalos

Banai Dávid szerződése június 30-án lejárt volna, most azonban meghosszabbították a felek, azt azonban a klub nem közölte, hogy mennyi időre szól a saját nevelésű játékos új kontraktusa.

A 32 esztendős kapus – egyben csapatkapitány – a következő évadban a 14. idényét kezdi meg újpesti színeikben. A felnőttcsapat kapuját eddig 174 alkalommal őrizte, a mögöttünk hagyott idényben pedig 21 bajnokin és egy kupamérkőzésen védett.