Nemzeti Sportrádió

Hosszabbított Banai Dáviddal az Újpest – hivatalos

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.05.20. 17:03
null
Banai Dávid marad Újpesten (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Újpest NB I labdarúgó NB I Banai Dávid Újpest FC szerződéshosszabbítás
Az Újpest FC szerdán bejelentette, hogy szerződést hosszabbított a csapat kapusával, Banai Dáviddal.

Banai Dávid szerződése június 30-án lejárt volna, most azonban meghosszabbították a felek, azt azonban a klub nem közölte, hogy mennyi időre szól a saját nevelésű játékos új kontraktusa.

A 32 esztendős kapus – egyben csapatkapitány – a következő évadban a 14. idényét kezdi meg újpesti színeikben. A felnőttcsapat kapuját eddig 174 alkalommal őrizte, a mögöttünk hagyott idényben pedig 21 bajnokin és egy kupamérkőzésen védett.

 

Újpest NB I labdarúgó NB I Banai Dávid Újpest FC szerződéshosszabbítás
Legfrissebb hírek

Négy kölcsönjátékosától elköszönt a DVTK

Labdarúgó NB I
5 órája

RangAdó Díjátadó: Vitális Milán a legjobb játékos, Borbély Balázs a legjobb edző

Labdarúgó NB I
19 órája

Dupla Tízes: jót tesz a magyar futballnak az ETO FC bajnoki címe?

Labdarúgó NB I
22 órája

Kovácsréti Márk: Amikor elhagyta a lábam a labda, éreztem, hogy ebből gól lesz

Labdarúgó NB I
Tegnap, 15:03

Corbu Máriusz: Mentálisan vett ki sokat belőlem az idény, jólesik most kicsit pihenni

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:38

Robbie Keane: Megerősödnek csapatok, változnak az erőviszonyok, ezt sajnos nekünk is el kell fogadnunk

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:27

NS-elemzés: bajnoki címet ért az ETO korszerű labdás játéka

Labdarúgó NB I
Tegnap, 7:54

Kádár Tamás: Nem készített fel anno az NB I az európai futballra

Labdarúgó NB I
2026.05.18. 20:17
Ezek is érdekelhetik