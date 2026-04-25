ÉLŐ

Női röplabda Extraliga: magabiztos fehérvári siker a Vasas SC ellen

K. Z.K. Z.
2026.04.25. 17:57
MÁV Előre Foxconn Vasas SC női röplabda Extraliga
A TippmixPro női Extraliga szombati mérkőzésén a MÁV Előre Foxconn magabiztos játékkal 3:0-ra legyőzte a kizárólag fiatal magyar játékosokat foglalkoztató Vasas SC-t, így feljött a tabellán a 6. helyre.

 

A találkozó legeredményesebb játékosa Whitney McEwan volt 17 ponttal, míg a túloldalon Zsombók Eszter 15-ig jutott.

A székesfehérváriak a rájátszás záró fordulójában éppen az 5. helyen álló, újonc TFSE otthonába látogatnak, amelynek öt győzelme és 14 pontja van, míg a MÁV Előrének négy sikere és 13 pontja. Közülük az a csapat végez előrébb, amelyik bármilyen arányban megnyeri a rangadót, s ez adott esetben nemzetközi kupaindulást is érhet. 

RÖPLABDA
TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK
AZ 5–9. HELYÉRT
MÁV ELŐRE FOXCONN–VASAS SC 3:0 (20, 17, 15)
Székesfehérvár, 89 néző. Vezette: Szarka, Árpás
MÁV ELŐRE: DZJUBA 13, Hollósi 8, SZILÁDI 8, Thomsen 9, MCEWAN 17, Kotormán 4. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Szatmári 1, Rieder 2, Nagy E. Edző: Kaszap Tamás
VASAS SC: Kiss N. 1, Kiss L. 13, Csereklye 3, ZSOMBÓK E. 15, Botyánszki 6, Zsombók A. Csere: Stankovics, Balogh E. (liberók), Butor, Sinka 1, Kokas, Réthelyi O. Edző: Kőnig Gábor
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 6:1, 7:5, 11:6, 13:11, 14:13, 17:14, 20:16, 21:19, 23:20. 2. játszma: 1:3, 6:6, 8:11, 14:13, 15:16, 18:17. 3. játszma: 5:16:3, 10:4, 10:6, 14:7, 18:9, 19:12, 23:15
MESTERMÉRLEG
Kaszap Tamás: – Elégedett vagyok az eredménnyel, mert az előző két hétben nem játszottunk mérkőzést, így nehéz volt szinten tartani a lányokat, de nagyon örülök, hogy mindenki maximális fókusszal lépett pályára, aminek meg is lett az eredménye.
Kőnig Gábor: – Abszolút megérdemelt vereséget szenvedtünk az agresszívan játszó fehérváriak ellen. Ehhez mi ma csak asszisztáltunk, semmilyen játékelemben nem tudtuk felvenni ellenfelünkkel a versenyt. Ez ma egy ilyen napra sikeredett.

 

Legfrissebb hírek

Nyíregyházán is kikapott a sereghajtó Szent Benedek a női röpi Extraligában

Röplabda
23 órája

Háromszettes TFSE-siker a női röpi Extraligában

Röplabda
2026.04.18. 17:00

Női röplabda Extraliga: Nagy Péterrel szerződést hosszabbított a Békéscsaba

Röplabda
2026.04.17. 09:50

Női röpi Extraliga: öt szettben győzött a Vasas SC Balatonfüreden

Röplabda
2026.04.16. 20:50

Hiányzói nélkül is magabiztos sikerrel hangolt a Metz elleni BL-csatára az FTC a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.04.15. 18:29

Férfi röplabda Extraliga: magabiztosan nyert a MÁV Előre a Kőér utcában

Röplabda
2026.04.13. 21:02

Négyjátszmás TFSE-siker a női röpi Extraligában

Röplabda
2026.04.12. 21:05

Női röplabda Extraliga: bronzérmes a Békéscsaba

Röplabda
2026.04.11. 20:32
