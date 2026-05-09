Gundel-Takács 11-est védett, de Raemaekers a Fradi javára döntötte el a kupadöntőt

Női röplabda: a Veszprém nagy csatában megnyerte az NB I-et, és élvonalbeli indulási jogot szerzett

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.05.09. 18:21
Fotó: Facebook/vescroplabda
A VEHIR-VESC nyerte meg a női röplabda NB I-et, miután a döntő szombati harmadik meccsén hatalmas, ötszettes csatában másodszor is legyőzte a vendég BVSC-Zuglót.

A veszprémi együttes a finálé első felvonásán két hete, hazai pályán 3:0-ra diadalmaskodott, de a múlt heti második összecsapást idegenben ugyanilyen különbséggel elveszítette. A harmadik találkozó a korábbiaknál sokkal nagyobb izgalmakat hozott: a fővárosiak 2:1-es szettelőnyben voltak, majd a döntő felvonásban 13:11-re is vezettek, de a VESC innen is fordított és harmadik meccslabdáját értékesítve megszerezte az aranyérmet.

A mostani találkozón az amerikai Isabella Laporta 38, a korábbi válogatott Szerencsés-Miklai Zsanett 32 ponttal segítette bajnoki címhez együttesét.

A Mészáros Péter edzette hazaiak az idényben lejátszott 30 bajnokijukból mindössze kétszer kaptak ki, mindannyiszor a döntős ellenfél csarnokában.

Sikerével a VESC indulási jogot szerzett a női Extraliga következő idényére.

 

