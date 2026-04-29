A MÁV Előre nyerte az alsóházi derbit a női röplabda Extraligában

2026.04.29. 22:22
Kaszap Tamás (Fotó: feol.hu)
Vasas Nyíregyháza MÁV Előre Foxconn TFSE női röplabda Extraliga
A MÁV Előre zárt ötödik helyen a TippmixPro női röplabda Extraligában, miután az alsóházi helyosztó utolsó, szerdai fordulójában 3:0-ra nyert a TFSE otthonában.

A másik találkozón szerdán a bajnok Vasas Óbuda fiókcsapata, a Vasas SC 3:2-re nyert a kupaezüstérmes Nyíregyháza ellen, ezzel hatodik lett, a szabolcsiaknak pedig meg kellett elégedniük a nyolcadik hellyel.

Az már korábban, a bajnokság végeredményétől függetlenül biztos volt, hogy a Vasas SC nem lesz tagja a következő szezonban az élvonal mezőnyének, ugyanis a magyar szövetséggel kötött, Extraliga-indulásra vonatkozó megállapodása két idényre szólt, és most járt le.

RÖPLABDA
TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK
AZ 5–9. HELYÉRT
TFSE–MÁV ELŐRE FOXCONN 0:3 (–23, –13, –15)
Csörsz u., 128 néző. V: Takács Á., Árpás. 
TFSE: Boros 2, Tatár 7, Zen 3, KIS D. 11, Tarr 8, Nagy V. 4. Csere: Weidemann, Kucsera (liberók), Tátrai Zs. 2, Takács V., Olcsváry 1, Vértes Sz. 1, Rádosi, Báder. Edző: Jókay Zoltán
MÁV ELŐRE: DZJUBA 16, Hollósi 11, Sziládi 5, Thomsen 13, MCEWAN 11, Kotormán 2. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Rieder 1, Szatmári,Nagy E., Fitzpatrick 1. Edző: Kaszap Tamás
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 2:4, 5:5, 6.7, 9:8, 13:11, 14:15, 16:1819:19, 21:20, 21:24. 2. játszma: 2:44:95:146:19, 8:22, 10:24. 3. játszma: 1:34:5, 6:97:129:18, 14:20, 14:24

VASAS SC–FATUM NYÍREGYHÁZA 3:2 (–18, 22, 18, –20, 11)
Folyondár u., 110 néző. V: Kiss Z.Kiss N
VASAS SC: Kiss N. 2, KISS L. 24, Csereklye 2, Zsombók E. 10, BOTYÁNSZKI 16, ZSOMBÓK A. 12.Csere: Stankovics, Balogh E. (liberók), Mihálszki, Butor 2, Sinka 6, Kokas 5. Edző: Kőnig Gábor
FATUM: Del Burgo 5, Petrovics 9, Földi 2, DAVIDOVIC 35, PAMPUCH 15, Öhman 13. Csere: Tóth F., Farkas G. (liberók), Wafek, Antivero Salinas 2. Edző: Pampuch Csaba
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:34:45:7, 8:9, 9:12, 10:14, 13:15, 15:1918:20. 2. játszma: 3:14:66:9, 11:12, 12:17, 16:1718:20, 23:21. 3. játszma: 0:1, 4:2, 4:5, 7:610:7, 18:8, 19:12, 22:12, 23:17. 4. játszma: 1:6, 4:8, 6:13, 10:14, 11:18, 12:20, 16:21, 19:24. 5. játszma: 5:0, 8.3, 10:4, 11:8, 14:10
MESTERMÉRLEG
Kőnig Gábor: – Szépen keretbe foglaltuk a szezont, hiszen egy 3:2-es idegenbeli vereséggel kezdtünk és egy 3:2-es hazai sikerrel zártuk nemcsak ezt, hanem a kétéves Extraliga-kalandot is. A mérkőzésről sokat nem tudok mondani, mert sokkal jobban bennem maradt az, hogy ezzel vége az extraligás küldetésnek, amit minden hozzájárulónak szeretnék megköszönni.
Pampuch Csaba: – Szépen játszott a kis Vasas és kihasználta, hogy mi sajnos csak időnként tudtunk úgy játszani, ahogyan kellett volna, megérdemelten nyertek. Sajnálom, hogy így zártuk a bajnokságot, de szeretném külön megköszönni a fiatal játékosainknak a helytállást.

A bajnokság végeredménye: 1. Vasas Óbuda (Tyrah Ariail, Boskó Ágnes, Csereklye Zsófia, Erőss Mirtill, Fekete Fanni, Glemboczki Zóra, Daria Ivanova, Juhár Dalma, Kiss Gréta, Carolina Leite, Michelle Ohwobete, Papp Orsolya, Sinka Dalma, Karin Sunderlíková, Szalai Anna, Adriani Vilvert, Zsombók Eszter. Vezetőedző: Janisz Athanaszopulosz), 2. KHG Kaposvári NRC, 3. MBH-Békéscsabai RSE, 4. Újpesti TE, 5. MÁV Előre Foxconn, 6. Vasas SC, 7. TFSE, 8. Fatum Nyíregyháza, 9. Szent Benedek RA

 

