Röplabda: a BRSE nyerte az U17-es leánybajnokságot
A BRSE a Vasas Piros csapatát legyőzve nyerte meg az U17-es leány röplabda-bajnokságot.
A BRSE nyerte a az U17-es leány röplabda-bajnokságot.
A békéscsabaiak a hazai rendezésű hatos döntő fináléjában a Vasas Piros csapatát múlták felül 3:1-re.
A BRSE ezzel a sikerrel az U15-ös és az U20-as korosztály után az U17-eseknél is címet védett a lányok között.
A bronzmérkőzésen az UTE 3:0-ra győzte le a Vasas Kék együttesét.
(Kiemelt kép forrása: BRSE)
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