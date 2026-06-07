Röplabda: a BRSE nyerte az U17-es leánybajnokságot

A BRSE nyerte a az U17-es leány röplabda-bajnokságot.

A békéscsabaiak a hazai rendezésű hatos döntő fináléjában a Vasas Piros csapatát múlták felül 3:1-re.

A BRSE ezzel a sikerrel az U15-ös és az U20-as korosztály után az U17-eseknél is címet védett a lányok között.

A bronzmérkőzésen az UTE 3:0-ra győzte le a Vasas Kék együttesét.

(Kiemelt kép forrása: BRSE)