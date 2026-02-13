Férfi röplabda KEL: márciusban Eszéken rendezik a négyes döntőt

Március közepén Eszéken rendezik a férfi röplabda Közép-európai Liga négyes döntőjét a MÁV Előre Foxconn részvételével.
A sorozat közösségi oldalának pénteki bejegyzése alapján a székesfehérvári csapat az elődöntőben március 17-én az osztrák SK Zadruga Aich/Dob együttesével találkozik, amelyet csütörtökön saját közönsége előtt megfosztott veretlenségétől az alapszakasz zárásán. A másik ágon két horvát csapat, a HAOK Mladost Zagreb és a házigazda MOK Mursa Osijek mérkőzik meg a másnapi fináléért.
FÉRFI RÖPLABDA KÖZÉP-EURÓPAI LIGA
A négyes döntő programja
Március 17., kedd
SK Zadruga Aich/Dob (osztrák)–MÁV Előre Foxconn
HAOK Mladost Zagreb (horvát)–MOK Mursa Osijek (horvát)
A helyosztókat március 18-án rendezik.
