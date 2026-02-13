Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda KEL: márciusban Eszéken rendezik a négyes döntőt

2026.02.13. 13:50
Fotó: Facebook/MÁV Előre Foxconn
Március közepén Eszéken rendezik a férfi röplabda Közép-európai Liga négyes döntőjét a MÁV Előre Foxconn részvételével.

A sorozat közösségi oldalának pénteki bejegyzése alapján a székesfehérvári csapat az elődöntőben március 17-én az osztrák SK Zadruga Aich/Dob együttesével találkozik, amelyet csütörtökön saját közönsége előtt megfosztott veretlenségétől az alapszakasz zárásán. A másik ágon két horvát csapat, a HAOK Mladost Zagreb és a házigazda MOK Mursa Osijek mérkőzik meg a másnapi fináléért.

FÉRFI RÖPLABDA KÖZÉP-EURÓPAI LIGA
A négyes döntő programja
Március 17., kedd 
SK Zadruga Aich/Dob (osztrák)–MÁV Előre Foxconn 
HAOK Mladost Zagreb (horvát)–MOK Mursa Osijek (horvát)

A helyosztókat március 18-án rendezik.
 

 

