Férfi röplabda KEL: márciusban Eszéken rendezik a négyes döntőt

A sorozat közösségi oldalának pénteki bejegyzése alapján a székesfehérvári csapat az elődöntőben március 17-én az osztrák SK Zadruga Aich/Dob együttesével találkozik, amelyet csütörtökön saját közönsége előtt megfosztott veretlenségétől az alapszakasz zárásán. A másik ágon két horvát csapat, a HAOK Mladost Zagreb és a házigazda MOK Mursa Osijek mérkőzik meg a másnapi fináléért.

FÉRFI RÖPLABDA KÖZÉP-EURÓPAI LIGA

A négyes döntő programja

Március 17., kedd

SK Zadruga Aich/Dob (osztrák)–MÁV Előre Foxconn

HAOK Mladost Zagreb (horvát)–MOK Mursa Osijek (horvát)

A helyosztókat március 18-án rendezik.

