Öt játszmában nyert a MÁV Előre a női röplabda Extraligában
A MÁV Előre házigazdaként 3:2-re nyert a Vasas SC ellen a női röplabda Extraliga alapszakaszának vasárnapi mérkőzésén.
Az amerikai Kira Jade Thomsen 29, honfitársa, Whitney Lenna McEwan 17 ponttal vette ki részét a sikerből. A vendégeknél Zsombók Eszter 18, Zsombók Anna 15 pontot ütött.
NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA
Alapszakasz
MÁV Előre Foxconn–Vasas SC 3:2 (19, 9, –22, –23, 11)
(MTI)
Legfrissebb hírek
Női röplabda Extraliga: először kapott ki a Vasas Óbuda
Röplabda
2026.01.24. 18:47
Ezek is érdekelhetik