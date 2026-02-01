Nemzeti Sportrádió

Öt játszmában nyert a MÁV Előre a női röplabda Extraligában

R. P.R. P.
2026.02.01. 20:13
Fotó: Facebook/Vasas Röplabda
Vasas MÁV Előre Foxconn női röplabda Extraliga
A MÁV Előre házigazdaként 3:2-re nyert a Vasas SC ellen a női röplabda Extraliga alapszakaszának vasárnapi mérkőzésén.

 

Az amerikai Kira Jade Thomsen 29, honfitársa, Whitney Lenna McEwan 17 ponttal vette ki részét a sikerből. A vendégeknél Zsombók Eszter 18, Zsombók Anna 15 pontot ütött.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA
Alapszakasz
MÁV Előre Foxconn–Vasas SC 3:2 (19, 9, –22, –23, 11)

(MTI)

 

