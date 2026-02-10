Simán nyert az újonc Szolnok otthonában a címvédő MÁV Előre a férfi röplabda Extraligában
A címvédő MÁV Előre a papírformának megfelelően simán, három szettben nyert az újonc Szolnok otthonában a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának keddi mérkőzésén. A találkozó 49 percig tartott.
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
Szolnoki RK-SC SI–MÁV Előre Foxconn 0:3 (–10, –8, –9)
Legfrissebb hírek
Férfi röplabda Extraliga: kecskeméti siker a Dág otthonában
Röplabda
2026.01.29. 21:46
Ezek is érdekelhetik