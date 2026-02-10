Nemzeti Sportrádió

Simán nyert az újonc Szolnok otthonában a címvédő MÁV Előre a férfi röplabda Extraligában

V. J./MTIV. J./MTI
2026.02.10. 21:33
Illusztráció: Getty Images
A címvédő MÁV Előre a papírformának megfelelően simán, három szettben nyert az újonc Szolnok otthonában a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának keddi mérkőzésén. A találkozó 49 percig tartott.

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
Szolnoki RK-SC SI–MÁV Előre Foxconn 0:3 (–10, –8, –9)

 

