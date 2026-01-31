Férfi röpi Magyar Kupa: visszahódította a trófeát a Fino Kaposvár

Vajon melyik csapat fáradt el jobban a pénteki ötszettesre nyúló elődöntőkben? A fehérváriaknak volt kevesebb idejük a pihenésre, hiszen már éjjel háromnegyed 11 is elmúlt, amikor befejezték a Pénzügyőr elleni találkozójukat. Ez meg is látszott a találkozó elején, mert a kaposváriak tűntek frissebbnek, akiket a múlt heti, adminisztratív okokból elveszített bajnoki rangadó miatt is fűtötte a visszavágás és viszonylag simán nyerték az első játszmát.

A fehérváriak azonban nem a feladós fajtából valók, így egy küzdelmes szett végén sikerült egyenlíteniük. Folytatódott a „libikókázás”, mert a harmadik felvonásban megint a kaposváriak voltak jobbak, de utána egy végletekig kiélezett játszma végén, Pesti Marcell ászával sikerült kiharcolnia a döntő szettet a MÁV Előrének. Ebben azonban a térfélcsere után már egyértelműen a Fino volt a jobb. Hubicska Patrik bombája pedig a kaposváriak huszadik kupasikerét jelentette.

A bronzérmet a Prestige Fitness Pénzügyőr szerezte meg, amely 3:1-re győzte le a Vegyész RC Kazincbarcikát a harmadik helyért vívott mérkőzésen.

RÖPLABDA

Férfi Mol Magyar Kupa, négyes döntő, Dr. Koltai Jenő Sportcsarnok

Döntő

Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn 3:2 (19, –23, 22, –23, 9)

Csörsz u., 1600 néző. V: Adler, Tillmann

FINO: Dávid Cs. 9, GRIGORIEV 17, Magyar 4, HUBICSKA 26, Novoszelov 6, SMIDL 21. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Laczó, Herrera 3. Edző: Zoran Kedacic

MÁV ELŐRE: Ljaftov 3, Ambrus 11, PESTI 22, Zvicer 13, LUNA SLAIBE 18, Szabó V. 2. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Bandi, Kecskeméti 6, Varga P. 2, Péter A. Edző: Omar Pelillo

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:2, 5:2, 6:6, 7:10, 10:11, 14:12, 14:14, 19:15, 20:18, 23:19. 2. játszma: 1:3, 2:5, 8:6, 9:10, 11:13, 15:14, 16:18, 19:19, 20:22, 22:22, 23:24. 3. játszma: 5:2, 6:6, 9:7, 9:9, 13:10, 15:14, 19:15, 22:17, 24:21. 4. játszma: 0:3, 3:7, 6:12, 13:13, 15:16, 20:19, 22:20, 22:23. 5. játszma: 0:1, 4:2, 4:4, 8:6, 12:7, 13:9

MESTERMÉRLEG

Zoran Kedacic: – Sok nehéz pont volt ezen a mérkőzésen, de ezekből gyorsan sikerült kilábalnunk, és amikor hibáztunk akkor is gyorsan javítottunk. Rendkívül látványos és közönségszórakoztató mérkőzés volt, amelyen a játékosaim mindent megtettek a végső győzelemért.

Omar Pelillo: – Ez egy hihetetlen hullámzó mérkőzés volt, ebből most a MÁV Előre jött ki rosszabbul. Mindent megtettek a fiúk, de a Kaposvár fantasztikusan játszott és megérdemelten nyertek. Nem kibúvó, de csak az öt-hatodik meccsünk volt ebben a felállásban, még idő kell, hogy összeszokjunk.

A MOL férfi Magyar Kupa-döntő végeredménye: 1. Fino Kaposvár (Ion Alin-Florin, Csordás Bertalan, Dávid Csanád, Jorge Bruno Feliciano, Finta Dániel, Maxim Igorevich Grigoriev, Jean Amilcar Herrera Escalona, Hubicska Patrik, Laczó Bálint, Magyar Bálint, Franco Medina, Sztyepan Novoszelov, Matej Smidl. Vezetőedző: Zoran Kedacic). 2. MÁV Előre Foxconn, 3. Prestige Fitness Pénzügyőr, 4. Vegyész RC Kazincbarcika