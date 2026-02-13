Női kézi: Kácsor Gréta további egy évig a CSM Slatinánál marad

Az Európa-bajnoki bronzérmes Kácsor Gréta szerződését meghosszabbította a Pál Tamarát is foglalkoztató CSM Slatina kézilabdacsapata.
Hosszabbított Kácsor Grétával a román női első osztályban szereplő CSM Slatina csapata – a jelenleg a liga ötödik helyén álló együttes pénteken közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar balátlövő a következő idényben is a keret tagja lesz.
A bejegyzésben a klub kiemelte: Kácsor 53 gólt szerzett ebben az idényben, ezzel a liga 25 legjobb gólszerzője között van.
