Női kézi: Kácsor Gréta további egy évig a CSM Slatinánál marad

2026.02.13. 13:32
Fotó: Facebook/CSM Slatina
női kézilabda CMS Slatina Kácsor Gréta
Az Európa-bajnoki bronzérmes Kácsor Gréta szerződését meghosszabbította a Pál Tamarát is foglalkoztató CSM Slatina kézilabdacsapata.

Hosszabbított Kácsor Grétával a román női első osztályban szereplő CSM Slatina csapata – a jelenleg a liga ötödik helyén álló együttes pénteken közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar balátlövő a következő idényben is a keret tagja lesz.

A bejegyzésben a klub kiemelte: Kácsor 53 gólt szerzett ebben az idényben, ezzel a liga 25 legjobb gólszerzője között van.

 

