Szűcs Kornél távozik a Plymouthtól, három évre írhat alá a patinás szerb csapathoz

Sajtóértesülések szerint az angol harmadik ligás Plymouth Argyle elfogadta a szerb élvonalbeli, nagy múltú FK Vojvodina ajánlatát, így a játékos hamarosan klubot válthat – számolt be róla többek között a plymouthherald.co.uk portál. Emlékeztettek, hogy a magyar játékos ebben az idényben kevesebb lehetőséget kapott csapatában, ezért számára is kapóra jöhet az átigazolás.

A 24 éves Szűcs Kornél a Diósgyőrben kezdte pályafutását, majd Magyarországon még a Kazincbarcika és a Kecskemét játékosa is volt azt megelőzően, hogy 2024 nyarán Angliába szerződött 400 ezer fontért. Korábban rendszeresen szerepelt a magyar U-válogatottakban, és már a felnőttek között is bemutatkozott a Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Az előző idényben még alapembernek számított az angol másodosztálytól búcsúzó csapatban. Ebben az idényben az első hét bajnokit végigjátszotta csapatában, aztán viszont egyre kevesebb lehetőséget kapott. Összesen 21 bajnokin lépett pályára, de csak valamivel több mint 1100 percet játszott a bajnokságban ebben az évadban.

Mint arról a plymouthi hírportál beszámolt, a védő célja, hogy rendszeres játéklehetőséget kapjon, és továbbra is külföldön folytassa karrierjét. „Ez egy új kihívás számomra, és már várom, hogy bizonyíthassak új csapatomnál” – idézte az oldal Szűcs Kornélt, aki állítólag 500 ezer euróért cserébe igazolhat Újvidékre. Információink szerint három évre írhat alá új klubjánál.

Az átigazolást bármikor bejelenthetik hivatalosan is, hiszen Szerbiában pénteken késő estig még lehet igazolni, függetlenül attól, hogy Nagy-Britanniában február 2-án már lezárult a téli átigazolási időszak. A 46 pontos Vojvodina a 22. forduló után a 3. helyen áll a szerb élvonalban, a 2. Partizantól négy, az első helyen álló Zvezdától öt pont választja el, míg a 4. Zeljeznicart kilenc ponttal előzi meg.

Kerestük a hírrel kapcsolatban a játékost képviselő CMG menedzserirodát, melynek társtulajdonosa, Kövesdi Viktor kérdésünkre megerősítette, van alapja az angol sajtóban megjelenteknek, Szűcs hamarosan valóban klubot válthat.