Férfi röplabda Extraliga: könnyedén nyert a veretlen Kaposvár

2026.01.18. 18:43
Fotó: Facebook/Fino Kaposvár
férfi röplabda Extraliga Fino Kaposvár Dunaújvárosi KSE
A mezőnyben egyedüliként veretlen Fino Kaposvár könnyedén, 55 perc alatt legyőzte sereghajtó vendégét, a Dunaújvárosi KSE-t a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának vasárnapi játéknapján – a Fejér megyeiek sorozatban hetvenharmadszor kaptak ki a bajnokságban.

FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA
Fino Kaposvár–Dunaújvárosi KSE 3:0 (16, 16, 8) 
Később
18.00: DEAC–Swissten Dág KSE 
18.00: Vidux-Szegedi RSE–Vegyész RC Kazincbarcika 
19.00: MÁV Előre Foxconn–Szolnoki RK-SC SI 

 

