Férfi röplabda Extraliga: könnyedén nyert a veretlen Kaposvár

A mezőnyben egyedüliként veretlen Fino Kaposvár könnyedén, 55 perc alatt legyőzte sereghajtó vendégét, a Dunaújvárosi KSE-t a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának vasárnapi játéknapján – a Fejér megyeiek sorozatban hetvenharmadszor kaptak ki a bajnokságban.
FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA
Fino Kaposvár–Dunaújvárosi KSE 3:0 (16, 16, 8)
18.00: DEAC–Swissten Dág KSE
18.00: Vidux-Szegedi RSE–Vegyész RC Kazincbarcika
19.00: MÁV Előre Foxconn–Szolnoki RK-SC SI
