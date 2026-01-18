Távozik az olasz légiós a mosonmagyaróvári női kézisektől

Közös megegyezéssel elhagyja a Mosonmagyaróvár női kézilabdacsapatát annak olasz átlövője. Bevelyn Eghianruwa. Az Európa-ligában csoportkörös együttes vasárnap honlapján számolt be arról, hogy az a játékos az elmúlt időszakban sérüléssel is küzdött, ezért nem is tudott érdemben pályára lépni az MKC színeiben. „Ennek ellenére végig példamutató, professzionális hozzáállással segítette a csapat munkáját. Magánéleti okok miatt jelezte hazatérési szándékát, amelyet klubunk megértéssel fogadott” – emelte ki a weboldal.