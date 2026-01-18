Osztrák hokiliga: sorozatban harmadszor kapott ki a Ferencváros

Az osztrák bázisú nemzetközi jégkorongbajnokság, az ICEHL vasárnapi első mérkőzésén a Ferencváros 5–1-re kikapott az olasz Pustertal Wölfe vendégeként, ezzel pedig egymás után harmadik vereségét szenvedte el a magyar csapat.

Részletek hamarosan! JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

Pustertal Wölfe (olasz)–FTC-Telekom 5–1 (1–0, 1–1, 3–0)

Salzburg–Bolzano 7–4 (1–1, 4–2, 2–1) KÉSŐBB

17.30: Linz–Klagenfurt