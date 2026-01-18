Nemzeti Sportrádió

Osztrák hokiliga: sorozatban harmadszor kapott ki a Ferencváros

H. Á.H. Á.
2026.01.18. 18:26
(Fotó: fradi.hu)
jégkorong osztrák liga FTC jégkorong Erste Liga Ferencváros
Az osztrák bázisú nemzetközi jégkorongbajnokság, az ICEHL vasárnapi első mérkőzésén a Ferencváros 5–1-re kikapott az olasz Pustertal Wölfe vendégeként, ezzel pedig egymás után harmadik vereségét szenvedte el a magyar csapat.

Részletek hamarosan!

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
Pustertal Wölfe (olasz)–FTC-Telekom 5–1 (1–0, 1–1, 3–0)
Salzburg–Bolzano 7–4 (1–1, 4–2, 2–1)

KÉSŐBB
17.30: Linz–Klagenfurt

 

