Rövid pályás gyorskorcsolya: Jászapáti Péter ismét megsérült, nem lehet ott az olimpián!

2026.01.18. 17:58
Jászapáti Péter lemarad az olimpiáról (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd, archív)
Alkarsérülést szenvedett vasárnap a Gyakorló Jégcsarnokban Jászapáti Péter, a diagnózis törés, vasárnap megműtik – biztosan nem lehet ott az olimpián.

 

„Vasárnap a Gyakorló Jégcsarnokban Jászapáti Péter, akinek két hete kifordult a válla és már nagyon szépen visszatért, jól ment az edzéseken, eltörte az alkarját, abban két csontot is. Műtét szükséges, Peti biztosan nem lehet ott az olimpián – nyilatkozta Bánhidi Ákos, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség gyorsasági ágazati igazgatója. – Nagyon szomorúak vagyunk mindannyian, egyszerűen borzasztó, ami ezt a családot sújtja, hiszen először megsérült Petra, most pedig Peti, hihetetlen, hogy együtt, egyszerre járnak így…”

A férfiak között négy magyar indulónk van, a negyedik utazót négy korcsolyázóból választják ki az edzők: Major Dominik, Granasztói Ádám, Bontovics Balázs és Csizmadia Márk közül valaki ott lehet Milánóban. De innentől már tényleg csoda kell.

„Igen, csodát kell csinálni Milánóban, hiszen valaki olyan kerül be a csapatba, aki amúgy nem utazott volna, ha nincs Peti sérülése – mondta Bánhidi Ákos. – Meglehetősen sok problémával kellett megküzdenünk az elmúlt hónapokban, az a négy fiú, aki kiharcolta a váltóval a kvótát, van olyan szinten, hogy tudjon iramot menni a világ legjobbjaival. Közülük esett ki most egy. A többiek is felérhetnek erre a szintre, de jelenleg még nem tartanak ott, ehhez kell még sok-sok verseny, tapasztalat- és rutinszerzés.”

 

