Simon Petra: Van esélyünk az első két helyre a BL-csoportban
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 10. FORDULÓ
B-CSOPORT
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–PODRAVKA KOPRIVNICA (horvát) 31–23 (15–13)
Érd, 1750 néző. V: Sirbu, Serdiuc (moldovaiak)
FTC: JANURIK – Malestein 4 (2), Ingstad 3, Tranborg, VOGEL 4, SIMON P. 7, Márton G. 2. Csere: Böde-Bíró B. (kapus), KLUJBER 6 (3), Cvijics, O. KANOR 3, Hársfalvi, Dmitrijeva 2, Bordás, Balázs B. Edző: Jesper Jensen
PODRAVKA: BESEN – Vuljak 2, Birtic, Pletikosic 1, SENVALD 7, BARISIC 6 (1), Simara 3. Csere: Tucakovic (kapus), Prkacin, Pandza 3, Olek, Vukovic, Dramac, Pratnik 1. Edző: Ivica Obrvan
Az eredmény alakulása. 6. p.: 5–3. 15. p.: 7–8. 19. p.: 11–8. 24. p.: 12–12. 26. p.: 14–12. 34. p.: 18–15. 40. p.: 19–17. 49. p.: 24–17. 54. p.: 28–20
Kiállítások: 6, ill. 8 perc
Hétméteresek: 8/5, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Jesper Jensen: – Az első félidő kicsit szétszórt volt, akadtak jó megoldásaink, de a lövéseink kivitelezése pontatlan volt. Jól játszott a Podravka, de az első negyedóra után lehetőségünk lett volna nagyobb előnyt kialakítani, nem sikerült. A második játékrész viszont sokkal jobban alakult különösen a védekezünk javult fel, és a támadásbefejezéseink is pontosabbak lettek.
Ivica Obrvan: – Csapatom lelkesedése és energiája között most nagy különbség volt, sok a hiányzónk, elfogyott az erőnk, elfáradtunk, rossz döntéseket hoztunk a kritikus pillanatokban, ez meglátszik a végeredményen.
|AZ ÁLLÁS
|1. Brest
|10
|8
|–
|2
|329–291
|+38
|16
|2. Odense
|10
|7
|1
|2
|331–297
|+34
|15
|3. FTC
|10
|7
|–
|3
|302–281
|+21
|14
|4. CSM Bucuresti
|10
|6
|–
|4
|311–286
|+25
|12
|5. Ikast
|10
|6
|–
|4
|304–294
|+10
|12
|6. Podravka
|10
|2
|1
|7
|283–314
|–31
|5
|7. Ljubljana
|10
|2
|1
|7
|248–290
|–42
|5
|8. Sola
|10
|–
|1
|9
|260–315
|–55
|1