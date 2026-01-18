Simon Petra: Van esélyünk az első két helyre a BL-csoportban

Nemzeti Sportrádió

A női kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör 10. fordulójában a Ferencváros a horvát Koprivnicát fogadta, és 31–23-ra legyőzte. A mérkőzés után Janurik Kinga és Simon Petra, az FTC játékosai értékelték csapatuk teljesítményét.

 

 

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 10. FORDULÓ
B-CSOPORT
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–PODRAVKA KOPRIVNICA (horvát) 31–23 (15–13)
Érd, 1750 néző. V: Sirbu, Serdiuc (moldovaiak)
FTC: JANURIK – Malestein 4 (2), Ingstad 3, Tranborg, VOGEL 4, SIMON P. 7, Márton G. 2. Csere: Böde-Bíró B. (kapus), KLUJBER 6 (3), Cvijics, O. KANOR 3, Hársfalvi, Dmitrijeva 2, Bordás, Balázs B. Edző: Jesper Jensen
PODRAVKA: BESEN – Vuljak 2, Birtic, Pletikosic 1, SENVALD 7, BARISIC 6 (1), Simara 3. Csere: Tucakovic (kapus), Prkacin, Pandza 3, Olek, Vukovic, Dramac, Pratnik 1. Edző: Ivica Obrvan
Az eredmény alakulása. 6. p.: 5–3. 15. p.: 7–8. 19. p.: 11–8. 24. p.: 12–12. 26. p.: 14–12. 34. p.: 18–15. 40. p.: 19–17. 49. p.: 24–17. 54. p.: 28–20
Kiállítások: 6, ill. 8 perc
Hétméteresek: 8/5, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Jesper Jensen: – Az első félidő kicsit szétszórt volt, akadtak jó megoldásaink, de a lövéseink kivitelezése pontatlan volt. Jól játszott a Podravka, de az első negyedóra után lehetőségünk lett volna nagyobb előnyt kialakítani, nem sikerült. A második játékrész viszont sokkal jobban alakult különösen a védekezünk javult fel, és a támadásbefejezéseink is pontosabbak lettek.
Ivica Obrvan: – Csapatom lelkesedése és energiája között most nagy különbség volt, sok a hiányzónk, elfogyott az erőnk, elfáradtunk, rossz döntéseket hoztunk a kritikus pillanatokban, ez meglátszik a végeredményen.

    
AZ ÁLLÁS       
1. Brest1082329–291+3816
2. Odense10712331–297+3415
3. FTC1073302–281+2114
4. CSM Bucuresti1064311–286+2512
5. Ikast1064304–294+1012
6. Podravka10217283–314–315
7. Ljubljana10217248–290–425
8. Sola1019260–315–551

 

 

