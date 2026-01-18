Simon Petra: Van esélyünk az első két helyre a BL-csoportban

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 10. FORDULÓ

B-CSOPORT

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–PODRAVKA KOPRIVNICA (horvát) 31–23 (15–13)

Érd, 1750 néző. V: Sirbu, Serdiuc (moldovaiak)

FTC: JANURIK – Malestein 4 (2), Ingstad 3, Tranborg, VOGEL 4, SIMON P. 7, Márton G. 2. Csere: Böde-Bíró B. (kapus), KLUJBER 6 (3), Cvijics, O. KANOR 3, Hársfalvi, Dmitrijeva 2, Bordás, Balázs B. Edző: Jesper Jensen

PODRAVKA: BESEN – Vuljak 2, Birtic, Pletikosic 1, SENVALD 7, BARISIC 6 (1), Simara 3. Csere: Tucakovic (kapus), Prkacin, Pandza 3, Olek, Vukovic, Dramac, Pratnik 1. Edző: Ivica Obrvan

Az eredmény alakulása. 6. p.: 5–3. 15. p.: 7–8. 19. p.: 11–8. 24. p.: 12–12. 26. p.: 14–12. 34. p.: 18–15. 40. p.: 19–17. 49. p.: 24–17. 54. p.: 28–20

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 8/5, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Jesper Jensen: – Az első félidő kicsit szétszórt volt, akadtak jó megoldásaink, de a lövéseink kivitelezése pontatlan volt. Jól játszott a Podravka, de az első negyedóra után lehetőségünk lett volna nagyobb előnyt kialakítani, nem sikerült. A második játékrész viszont sokkal jobban alakult különösen a védekezünk javult fel, és a támadásbefejezéseink is pontosabbak lettek.

Ivica Obrvan: – Csapatom lelkesedése és energiája között most nagy különbség volt, sok a hiányzónk, elfogyott az erőnk, elfáradtunk, rossz döntéseket hoztunk a kritikus pillanatokban, ez meglátszik a végeredményen.

AZ ÁLLÁS 1. Brest 10 8 – 2 329–291 +38 16 2. Odense 10 7 1 2 331–297 +34 15 3. FTC 10 7 – 3 302–281 +21 14 4. CSM Bucuresti 10 6 – 4 311–286 +25 12 5. Ikast 10 6 – 4 304–294 +10 12 6. Podravka 10 2 1 7 283–314 –31 5 7. Ljubljana 10 2 1 7 248–290 –42 5 8. Sola 10 – 1 9 260–315 –55 1