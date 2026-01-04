Férfi röplabda Extraliga: a Pénzügyőr és a Kazincbarcika is érvényesítette a papírformát

A Pénzügyőr 3:0-s sikerével végződött a férfi röplabda Extraliga alapszakaszában a Dág pályaválasztásával lejátszott idei első mérkőzés. A vendégeknél a brazil Davi Luiz Durigon Pozzobon, a házigazdáknál Kun Benedek ütött 14 pontot. Ugyancsak simán nyert Szolnokon a Kazincbarcika, az egész mezőnyből csupán egyetlen játékos jutott el legalább tíz pontig: a barcikai Cziczlavicz Dávid 11 pontot ütött. A MAFC 3:0-ra nyert a Dunaújváros otthonában, a mindössze nyolc játékost benevező újvárosiak sorozatban 71. alkalommal kaptak ki. A Debrecen játszmaveszteség nélkül nyert Szegeden, így a negyedik vasárnapi mérkőzés is 3:0-s vendégsikerrel zárult

FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA

ALAPSZAKASZ

Swissten Dág KSE–Prestige Fitness Pénzügyőr 0:3 (–17, –23, –16)

Szolnoki RK-SC SI–Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (-23, -14, -21)

Dunaújvárosi KSE–MAFC 0:3 (-9, -8, -22)

Vidux-Szegedi RSE–Debreceni EAC 0:3 (-19, -24, -18)

Az állás: 1. Kaposvár 30 pont (30:0 szettarány, 10 mérkőzés), 2. Pénzügyőr 28 (30:12, 12), 3. Kazincbarcika 27 (28:6, 11), 4. MÁV Előre 24 (24:0, 8), 5. Miskolc 19 (21:18, 11), 6. MAFC 18 (22:22, 12), 7. Debrecen 17 (19:23, 12), 8. TFSE 15 (19:24, 12), 9. Dág 13 (17:28, 12), 10. Szeged 12 (13:21, 11), 11. Kecskemét 8 (10:25, 10), 12. Szolnok 5 (10:29, 11), 13. Dunaújváros 0 (1:36, 12)