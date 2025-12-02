Idegenben is sima nyíregyházi siker a női röplabda Challenge-kupában

A házigazda bosnyák csapat egyik játszmában sem tudta elérni a húsz pontot, még a harmadik szettben sem, amikor a továbbjutás kérdése már eldőlt. Ekkor 17:17-ig tartani tudták ugyan a lépést a szabolcsiakkal, de ezt követően már nem szereztek pontot. A Fatum Nyíregyháza a következő körben az olasz Vallefoglia és a görög AEK Athén párharcának győztesével találkozik.

NŐI RÖPLABDA CHALLENGE-KUPA

1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

ZOK IGMAN ILIDZA (bosnyák)–FATUM NYÍREGYHÁZA 0:3 (–18, –18, –17)

Ilidza, 200 néző. V: Kaya (török), Radovanovics (szerb)

ILIDZA: Duderija 4, Suta 1, Zilic 8, Taci 1, Ikic, Mitrovic 5. Csere: Hamadzic, Stojanovic (liberók), Mesanovic, MANDZUKIC 11, Tupkovic 5. Edző: Emir Beridan

FATUM: Alvarez 4, PETROVICS 11, LÁSZLOP 6, DAVIDOVIC 21, Antivero Salinas 9, Cepni 7. Csere: Tóth F., Farkas G. (liberók). Edző: Dávid Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 2:5, 5:6, 7:7, 8:11, 11:12, 13:20, 17:24. 2. játszma: 1:3, 3:8, 5:12, 10:14, 11:17, 15:20, 16:24. 3. játszma: 2:1, 2:5, 8:8, 9:12, 12:16, 17:17

Továbbjutott: a Fatum Nyíregyháza, kettős győzelemmel (6:0-s szettarány)