Röplabda: szettet vesztett, de rangadót nyert a Vasas a Békéscsaba ellen

Az elmúlt évtized két legmeghatározóbb női röplabdacsapata először csapott össze a TippmixPro női Extraliga 2025–2026-os idényében. Amíg a címvédő fővárosiak eddig mindössze egy szettet vesztettek az alapszakaszban, addig az ezüstérmes csabaiak már beleszaladtak néhány vereségbe, Újpesten és Nyíregyházán, míg hazai pályán a Vasas fiókcsapata és a Kaposvár ellen veszítettek pontot. Csütörtökön mindkét csapat pályára lépett a CEV-kupában, de míg a csabaiak otthon fogadhatták és búcsúztatták három játszmában a horvát Ribola Kastelát, addig a piros-kékek Torinóban, ötszettes mérkőzésen kaptak ki az olasz Chieritől, ami után még egy fárasztó hazaút is várt rájuk.

Ez azonban nem érződött az első játszmában, amelyet végig magabiztosan vezetve nyertek meg a hazaiak. Az első térfélcserét követően azonban 5:0-val kezdtek a vendégek, s bár 7:7-nél egyenlíteni tudtak a fővárosiak, a vezetést ezt követően sem tudták átvenni. Rendre a csabaiak vezettek, volt, hogy hat ponttal is, 22:22-nél azonban megint egyenlő volt az állás. Ezt azonban két vendégpont követte, s bár az első szettlabdát még sikerült hárítani, a másodikat Marie Robinson már értékesítette.

A csabaiak lendülete nem fogyott a harmadik játszma elején sem, igaz, akkor már nem tudtak nagyobb előnyt kiharcolni, s 8:11 után egy hatpontos sorozattal fordított a Vasas. Visszatért a fővárosiak önbizalma, s bár próbált kapaszkodni a BRSE, a végén így is öt szettlabdája lett a Vasasnak, amelyből Carolina Leite másodikra áttett labdájának köszönhetően már az elsőt értékesítettek. Ezután pedig már megállíthatatlanok voltak: 7:1-nél Nagy Péter időt is kért, de a játék képe ezt követően sem változott, s a Vasas-szurkolók 14-nél már tízet számoltak a vendégekre, akik ugyan a végén szépen kozmetikázták az eredményt, de így is simán elvesztették a negyedik felvonást.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

VASAS ÓBUDA–MBH-BÉKÉSCSABA 3:1 (18, –23, 19, 17)

Budapest, Folyondár u., 400 néző. Vezette: Jámbor, Kiss Z.

VASAS ÓBUDA: Vilvert 6, Leite 5, Ohwobete 16, PAPP 11, SUNDERLÍKOVÁ 22, GLEMPOCZKI 15. Csere: Juhár (liberó), Fekete F. 2, Kiss G., Csereklye, Boskó, Zsombók E. Edző: Janisz Athanaszopulosz

BRSE: Krivosijszka 11, Allard 2, ISANOVIC 13, Orosz 6, ROBINSON 13, Németh L. 10. Csere: Kertész (liberó), Nánási, Vilela 2. Edző: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 5:1, 7:4, 12:5, 15:11, 17:14, 22:16, 24:17. 2. játszma: 0:5, 7:7, 8:11, 10:12, 11:16, 14:20, 17:22, 22:22, 22:24. 3. játszma: 1:2, 5:4, 6:7, 8:7, 8:11, 14:11, 14:13, 19:14, 19:17, 21:17, 23:19. 4. játszma: 8:1, 14:4, 15:7, 20:9, 23:12, 24:17

MESTERMÉRLEG

Janisz Athanaszopulosz: – Azt gondolom, meggyőző sikert arattunk annak ellenére is, hogy az első két játszmában a blokkvédekezésünk nem volt megfelelő, és emiatt sok gondunk volt. Ezen változtatottunk a harmadik szettre, és ezen kívül is jól reagáltunk az elveszített játékrészre. Gratulálok a lányoknak a győzelemhez, egy maratoni menet első meccse volt ez, ugyanis szerdán már az UTE érkezik hozzánk. Mostantól arra a mérkőzésre készülünk.

Nagy Péter: – Ők az egész bajnokságban kiegyensúlyozott, jó teljesítményt hoznak, ez ránk nem annyira jellemző. Nekünk is megvannak azok a periódusaink, amikor nagyon jó röplabdát tudunk játszani, ahogyan ezen a mérkőzésen is. A kulcs a harmadik játszma volt, 11:8-ra vezettünk és fordítottak hét ponttal, azt – bármilyen jó is az ellenfél – nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy állásba ennyire beragadjunk. Ott senkitől nem jött egy olyan megoldás, ami átlendítette volna a társaságot. A harmadik szett elvesztése után érezhető volt, hogy beragadunk a negyedikben. Ott simán kikaptunk, de küzdöttek a lányok.

